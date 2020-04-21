La Croix: французские учёные призывают не слишком полагаться на иммунитет от коронавируса

Несмотря на то что большая часть научных данных подтверждает, что переболевшие COVID-2019 приобретают стойкий иммунитет к инфекции как минимум на несколько месяцев, полностью полагаться на эту гипотезу — как поступают в Германии — не стоит, считают французские учёные. Как пишет La Croix, эксперты отмечают, что у некоторых людей коронавирус сохраняется в организме до 30 дней, что может говорить о недостаточной эффективности антител к нему.

Одна из важнейших задач в борьбе с пандемией нового коронавируса — найти ответ на вопрос о том, могут ли люди, уже перенёсшие коронавирусную инфекцию, заразиться ею повторно, пишет французская La Croix. Как подчёркивается в материале издания, с самого начала эпидемии большинство экспертов настаивают на том, что заразившиеся коронавирусом как минимум на несколько месяцев приобретают иммунитет к патогену благодаря антителам, которые начинает вырабатывать их организм, — и, к примеру, в Германии на основании такой гипотезы власти рассматривают возможность введения так называемых паспортов иммунитета, которые предполагается выдавать перенёсшим инфекцию гражданам, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни, не рискуя при этом ни заболеть снова, ни заразить других.

Франция, впрочем, к подобным инициативам пока относится с большой осторожностью, подчёркивает корреспондент La Croix. По данным газеты, о необходимости не спешить с выводами французские власти предупредил на прошлой неделе профессор медицины Жан-Франсуа Дельфресси, который возглавляет специальный Научный совет по COVID-2019 при президенте Франции. «Этот вирус — и в самом деле пакость... Является ли наличие антител абсолютной гарантией защиты, нам в конечном счёте неизвестно», — заявил Дельфресси, не исключив, что власти могут «совершить большую ошибку», рассчитывая на иммунитет.

При этом, как отмечает корреспондент La Croix, каких-то новых научных данных, которые бы подкрепили подобное мнение, обнаружено не было. «Всё дело лишь в том, что в последнее время мы наблюдаем, как в обществе сложилась чёткая тенденция к тому, чтобы считать существование подобного иммунитета уже доказанным фактом. Наша же роль заключается в том, чтобы заявить, что в плане коронавируса ещё остаётся неизвестное», — заявил другой член Научного совета по COVID-2019, вирусолог Брюно Лина. «Да, осторожность соблюдать надо. Но на данном этапе научных данных, позволяющих склоняться к гипотезе о защитном иммунитете, у нас гораздо больше, чем подтверждающих обратное», — в свою очередь отметила в интервью La Croix врач-инфекционист парижской больницы святого Людовика Анн-Клод Кремьё.

По информации французского издания, более тревожным обстоятельством является то, что у некоторых пациентов вирус уничтожается организмом очень медленно. «Мы наблюдали людей, которые выздоровели за десять дней, но вирус у них при этом определялся на протяжении 30 дней. Именно поэтому и сложилось мнение, что антитела, которые, по идее, должны уничтожать вирус, возможно, не являются такими уж эффективными и не нейтрализуют патогент настолько хорошо, насколько полагали изначально, — пояснил в беседе с корреспондентом газеты господин Лина. — Есть и ещё одна гипотеза, которая гласит, что в некоторых случаях вирус может оставаться в организме и в итоге вновь размножиться, вызвав повторную инфекцию, что должно будет особенно коснуться людей с иммунодефицитом. Но это лишь гипотеза, и даже если она подтвердится, представляется крайне маловероятным, что такие люди после этого перенесут тяжёлую форму заболевания или будут заразными для своего окружения».

В такой связи встаёт вопрос о том, не сможет ли слабая эффективность антител, если она вдруг всё-таки подтвердится, убить интерес к разработке вакцины от коронавируса, действие которой, по идее, и должно будет базироваться на действии подобных антител, говорится в материале La Croix. «Нет, — обнадёживает журналиста газеты профессор иммунологии Эрик Вивье. — Дело в том, что в рамках производства вакцины естественный процесс инфекции, которую перенёс человек, не воспроизводится один к одному. Цель вакцины — это значительно усилить иммунный ответ и повысить его эффективность по сравнению с естественной реакцией человеческого организма, в том числе и при помощи адъювантов»*.

* Соединения, используемые для усиления иммунного ответа (прим. ИноТВ).