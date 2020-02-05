Le Figaro: «мужские черты на женском лице» — молодые девушки идут под нож хирурга ради новой моды

Женственность вышла из моды — в эпоху #MeToo молодые девушки хотят создать сильный и независимый образ, избавляясь от округлых линий, сообщает Le Figaro. Острый подбородок, высокие скулы, прямой и тонкий нос — благодаря пластической хирургии можно заново нарисовать своё лицо, не задумываясь о последствиях.

Задорное лицо с пухлыми щёчками и вздёрнутым носиком больше не в моде — последние пять лет в соцсетях примерами для подражания стали андрогинные модели, пишет Le Figaro. Высокие скульптурные скулы, прямой нос, серповидный овал лица, накаченные губы — новая икона стиля Ким Кардашьян, вполне возможно, вдохновлялась образом Нефертити.

Как отмечает французская газета, такой тип красоты — амазонки на стыке Востока и Запада — имеет одно преимущество: он объединяет все чувственные черты. «Округлые линии, которые типичны для женского лица, исчезают и уступают место мужским чертам», — считает Джером Пари, пластический хирург. По словам философа Бернара Андриё, «пластика лица сейчас равняется на пластику тела», где в последние годы наблюдается стремление к ещё большей худобе. «Мы столкнулись со всеобщей андрогинностью! — утверждает учёный. — Этот сильный и энергичный образ, который хочет создавать женщина, — всего лишь способ снова подчеркнуть свою «женскую силу» во всё более свирепом мире».

Хотя этот феномен не так сильно выражен во Франции по сравнению с такими странами, как США и Бразилия, некоторым миллениалам настолько понравились новые стандарты красоты, что ради соответствия своему идеалу они рискнули лечь под нож пластического хирурга. Большим спросом пользуется увеличение губ, которые накачивают в нарушение всех правил гармонии: если в природе обычно верхняя губа в два раза меньше нижней, то сейчас их делают скорее одинаковыми.

Кроме того, продолжает рассказывать Le Figaro, с помощью уколов делают пластику линии подбородка. Со слов Джерома Пари, юные клиентки требуют у него более выраженного лицевого угла, а анфас хотят видеть треугольное лицо. Как признаётся хирург, для этого иногда приходится ослабить жевательные мышцы с помощью ботулотоксина и выдвинуть подбородок вперёд гиалуроновой кислотой.

Третьим пунктом идут скулы: чтобы сделать их выступающими, в ход идут не уколы, а более радикальная процедура — удаление комков Биша из щёк. Это позволяет подчеркнуть косточку скулы. Пари поделился с газетой своим удивлением от того, что девушки знают все тонкости операции и сами дают указания во время консультации. Однако ни одна из них не задаётся вопросом о последствиях хирургических изменений в долгосрочной перспективе. «Похоже, слова «завтра» нет в словаре этого поколения», — сетует французское издание.

Напоследок остаётся нос: он должен быть с характером, прямой, с ярко выраженной спинкой. Однако самое главное — тонко прорисованный кончик с хорошо видимыми маленькими гранями, которые отражают свет. «К сожалению, такая очаровательная черта получается из-за самой формы хрящей и не воспроизводится, — сожалеет пластический хирург. — Для всего остального у нас есть ответы».

Таким образом, пишет Le Figaro, можно получить новое лицо, рассчитанное до миллиметра, как будто оно нарисовано на компьютере. Тем не менее все пациенты клиники Джерома Пари, по его словам, хотят получить в результате естественность. «Главное, чтобы оно выглядело таким в глазах тех, кто их не знает», — утверждает хирург.