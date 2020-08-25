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«Парад лукавства» — по мнению эксперта CNN, у себя на съезде республиканцы врут куда больше демократов

Материал представлен в переводе ИноТВ
На съезде Демократической партии США без искажения фактов и лжи не обошлось, но республиканцы уже в первый день переплюнули оппонентов, утверждает эксперт CNN по проверке информации Дэниел Дэйл. Введение в заблуждение, недоговорки и откровенная ложь — по словам аналитика, то, что творилось на съезде однопартийцев президента Дональда Трампа, уже больше похоже на дезинформацию, чем простое лукавство политиков.

Давайте сейчас обратимся за комментариями к главному эксперту CNN по проверке информации Дэниелу Дэйлу. Дэниел, с выступлениями республиканцев в последние пару часов вам-то уж наверняка пришлось активно поработать. 

 

ДЭНИЕЛ ДЭЙЛ, главный эксперт CNN по проверке информации: Джейк, это был целый парад лукавства. Мы слышали и ложные утверждения, и заявления, вводящие в заблуждение, и существенные стратегические недоговорки, и какие-то с ног на голову перевёрнутые рассказы о коронавирусе и на прочие темы. Мне кажется, что всё это уже даже больше вторгается в область дезинформации, нежели чем простого лукавства. 

 

Вы сами знаете, Джейк, кто-то скажет: да они все врут, посмотрите на демократов. Но понимаете, я лично сидел на том же месте и внимательно слушал выступления на съезде Демократической партии. И там попросту такого не было! По-моему, важно, чтобы мы знали, что два явления не равны. Высказывания демократов за все четыре вечера вместе взятые по уровню лукавства не сравнятся с одним только сегодняшним вечером у республиканцев. Мы должны обращать внимание, когда такие вещи нельзя приравнивать друг к другу. И сейчас как раз такой случай. 

 

Да, всё верно. Вы ведь в своё время сами говорили, что на съезде демократов тоже звучали искажённые факты и ложь. Но тут, у республиканцев, по вашим словам, всё в куда больших масштабах. Приведите нам, пожалуйста, примеры из того, что вы сегодня слышали и что, на ваш взгляд, требует дополнительной проверки. Мы понимаем, что это лишь небольшая подборка. 

 

ДЭНИЕЛ ДЭЙЛ: Да, просто подборка примеров. Итак, Дональд Трамп - младший заявил, что Джо Байден назвал беспорядки, цитирую, «мирными протестами». Но, на самом деле, Байден прямым текстом осудил насилие со стороны протестующих и мародёрство.

 

(Бывший постпред США при ООН. — ИноТВ) Никки Хейли характеризовала Трампа, нашего президента, как противника так называемой «культуры отмены»*. И он действительно высказывался против такой практики, но при этом он же добивался «отмены» десятков людей, объединений и компаний, включая Goodyear только на прошлой неделе. А ещё Macy's. И Мексику. И кучу других объектов ранее. 

 

Также на съезде нам показали видео, в котором президент утверждает, что выполнил абсолютно все свои предвыборные обещания. Нет, какие-то он, определённо, выполнил, но даже и близко не подошёл к реализации всех. Мексика так и не заплатила нам за стену, реформу здравоохранения (Барака. — ИноТВ) Обамы никто не отменил, мы не достигли экономического роста в 4 процента в год. Это неправда. 

 

Многие докладчики, включая конгрессменов Стивена Скэлиса и Джима Джордона, нахваливали экономические показатели, которые в действительности были растоптаны пандемией. Но эти люди говорят о самом низком уровне безработицы за 50 лет. Что ж, у нас больше нет такой статистики — сейчас у нас безработица на 10,2 процента выше, чем в любой период после финансового кризиса 2008 года.  

 

Мы слышали целый ряд обвинений в адрес Джо Байдена, которые попросту не соответствуют истине. К примеру, что он хочет лишить финансирования и распустить полицию. Но сам Байден неоднократно напрямую отвергал эту идею. Или же говорят, что он хочет «уничтожить пригород». Эта уже какая-то чушь в отношении предложенной Байденом инициативы по борьбе с сегрегацией при расселении. Утверждают, что он хочет открыть границы. Байден, конечно, хочет смягчения иммиграционной политики, но уж точно не бесконтрольного въезда и выезда.  

 

Мы слышали слишком сильные преувеличения. Так, одна докладчица, Нэтали Харп, заявила, цитирую, что с планом Джо Байдена в сфере здравоохранения «нам повезёт, если мы сможем попасть хоть к какому-то врачу». Это же смешно. 

 

А самый главный пример ревизионистских попыток республиканцев заключался в утверждении о том, что Трамп, в отличие от многочисленных демократов, не пытался преуменьшить пандемию коронавируса. Но ведь это именно он говорил, что от 15 случаев мы перейдём почти к нулю. Именно он высказывал предположения, что вирус уйдёт, когда на улице потеплеет в апреле. Именно он в начале марта настаивал, что всё под контролем. 

 

Они утверждают, что демократы неправы, а Трамп прав. Но насколько же это далеко от реальности, Джейк. 

 

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года.

 

* «Культура отмены» (cancel culture) — это практика порицания или отказа от поддержки публичной персоны или организации за то, что она, по мнению общественности, сделала нечто оскорбительное или неэтичное (прим. ИноТВ).

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