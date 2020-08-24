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CNN: Twitter отметил пост Трампа о COVID-19 специальным предупреждением

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Утверждения Трампа в Twitter об опасности «непродизенфицированных» почтовых ящиков нарушили политику компании о честных выборах, считают представители соцсети: рядом с опубликованном твитом появилось предупреждение о возможном введении читателей в заблуждение, пишет CNN. По мнению экспертов, контактный способ передачи вируса через поверхности не является основным и его можно минимизировать, тщательно помыв руки или воспользовавшись антисептиком.
CNN: Twitter отметил пост Трампа о COVID-19 специальным предупреждением
Reuters

В воскресенье Twitter пометил пост президента Дональда Трампа как содержащий недостоверные сведения о коронавирусе, которые могут убедить население не принимать участие в выборах, сообщает CNN.

Как рассказывает издание, утром в воскресенье Трамп опубликовал сообщения в Twitter и Facebook, утверждая, что почтовые ящики «не продизенфицированы от COVID», что является «катастрофой для безопасности избирателей». Несколько часов спустя Twitter принял меры и сопроводил этот твит пометкой о том, что он нарушает правила компании по честности выборов. Тем не менее в компании подчеркнули, что оставят сообщение, потому что это может быть «предметом общественного интереса» в свете текущих обсуждений.
 
 
Отмечается, что заявление Трампа о «непродизенфицированных» почтовых ящиках озадачило учёных: по их словам, люди вряд ли подхватят коронавирус, открыв ящик. Эксперты говорят, что после прикосновений к любым предметам можно помыть руки или воспользоваться антисептиком. Центры по контролю и профилактике заболевай в США напоминают, что хотя перенос вируса с поверхностей на лицо возможен, COVID-19 распространяется главным образом от человека к человеку, поэтому гораздо большую опасность представляют собрания людей в закрытом помещении.
 
Трамп опубликовал аналогичное сообщение в аккаунте Facebook, однако соцсеть не приняла никаких оперативных действий, пишет CNN.
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CNN США Северная Америка
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