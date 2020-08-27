WP: вопреки предупреждениям Трампа, федеральные чиновники не увидели угрозы голосованию по почте

Дональд Трамп утверждал, что масштабное голосование по почте может вылиться в «крупнейшую фальсификацию в истории». Несмотря на это, как отмечает The Washington Post, чиновники, непосредственно отвечающие за безопасность выборов, заявили, что на сегодня признаков вмешательства в заочный процесс и манипуляций с бюллетенями не обнаружили.

Иностранные силы, вроде России и Китая, продолжают свои попытки вмешательства в предстоящие выборы в США, пишет The Washington Post. Однако, как заявляют американские власти, отвечающие за безопасность голосования, пока они не видели свидетельств того, чтобы кто-то пытался совершать манипуляции с бюллетенями, пересылаемыми по почте.

До президентских выборов осталось менее 70 дней, поэтому федеральные власти, столкнувшиеся с критикой после «российского вмешательства» в 2016 году, находятся в состоянии повышенной боевой готовности. В этом году в условиях пандемии, как ожидается, многие избиратели предпочтут не приходить на избирательные участки лично, а проголосовать по почте. Поэтому в среду 26 августа на брифинге, посвящённом грядущим выборам, высокопоставленные чиновники поспешили заверить: «У нас нет информации или разведданных о том, чтобы любая страна или её представители каким-либо образом пытались осуществлять деятельность, направленную на подрыв голосования по почте или манипуляции с бюллетенями».

Эти заявления во время другого мероприятия подтвердил и заместитель генпрокурора США Джеффри Розен: «Пока мы не наблюдали никакой деятельности, препятствующей голосованию или направленной на подмену голосов. И мы по-прежнему придерживаемся мнения, что иностранным соперникам, скорее всего, будет крайне затруднительно подделать результаты выборов».

Тем не менее, как обращает внимание The Washington Post, все эти заверения идут вразрез с оценками президента Дональда Трампа, который неоднократно указывал на то, что с голосованием по почте риски махинаций возрастают и что большой процент избирателей, воспользовавшихся таким методом подачи бюллетеней, приведёт к «крупнейшей фальсификации в истории».

Обеспокоенность относительно незащищённости голосования по почте также высказывал и генпрокурор страны Уильям Барр. Однако многие чиновники, непосредственно работающие с избирательной системой, настаивают, что существует целый ряд мер безопасности, которые не допустят подделки бюллетеней и их учёта.

По наблюдениям газеты, на фоне пандемии и прошлого опыта с «российским вмешательством» тревожность, как в обществе, так и среди чиновников, растёт. Как отметил на брифинге, посвящённом голосованию один высокопоставленный агент ФБР, в этот раз Америка имеет дело не только с Москвой, которая продолжает свои попытки оказывать «пагубное влияние», но и с Китаем, который надеется на «откат позиций США на мировой арене», а также Ираном.

Как подчеркнули власти на брифинге в среду, со своей стороны они усилили оборону компьютерных систем, однако иностранные хакеры на сегодня свои атаки пока так и не активизировали. Попытки взломов федеральных и местных систем проводятся на регулярной основе, но в большинстве своём они безуспешны и по масштабам и интенсивности не идут в сравнение с тем, что происходило в 2016 году, когда в это время уже произошла большая утечка электронной переписки демократов.

В своей речи заместитель генпрокурора Джеффри Розен отметил, что попытки вмешательства в американские выборы совершаются очень давно и самое эффективное оружие против них — бдительность избирателей. Розен признал, что при обилии пропаганды и дезинформации простым американцам может быть сложно распознать, где правда, а где ложь, намеренно распространяемая иностранными силами, и призвал соотечественников «проявлять осторожность, сохранять скептический настрой, мыслить трезво и быть хорошо осведомлёнными».

Также замгенпрокурора подчеркнул, что иногда чрезмерное внимание к угрозе тоже может быть не слишком полезным: «Порой привлечение внимания к угрозам может быть именно тем, чего добиваются злонамеренные силы. Они хотят создать тревогу и недоверие, разногласия и споры. Будучи американцами, мы должны избегать соблазна искать политической выгоды в раскрытии деятельности, направленной на то, чтобы внести раскол в наши ряды».