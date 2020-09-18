CNN: директор ФБР уверен — Россия активно «очерняет» Байдена в преддверии выборов
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия «очень активно» пытается оказать влияние на американские выборы, а её главная цель состоит в том, чтобы «очернить» кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, пишет CNN.
В своём выступлении перед комитетом палаты представителей по обеспечению внутренней безопасности Рэй отметил, что «вмешательство» Москвы находит своё выражение в первую очередь в «злонамеренном влиянии из-за рубежа, которое призвано нанести ущерб кампании Байдена».
Подобное заявление глава ФБР сделал на фоне попыток президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации поддержать теории, согласно которым Китай собирается вмешаться в выборы, чтобы помочь Байдену одержать победу. Вместе с тем, администрация Трампа старается затушевать сообщения о том, что Россия, как и в 2016 году, стремится помочь нынешнему американскому лидеру на выборах.
По словам Рэя, иностранное вмешательство в выборы не похоже на события 2016 года, когда под ударом оказалась, прежде всего, избирательная инфраструктура США. «Этой второй части в этом году или в этом избирательном цикле мы ещё не видели, однако мы, без всяких сомнений, стали свидетелями активнейших усилий русских оказать влияние на наши выборы в 2020 году», — подчеркнул он.
При этом Москва, если верить Рэю, пытается посеять «раздор» с помощью соцсетей, своих марионеток и государственных СМИ. Главная цель России состоит в том, чтобы очернить вице-президента Байдена и отрицательно настроенные к ней элиты.
Что же касается Ирана и Китая, то разведсообщество США полагает, что эти страны желают Трампу поражения. Тем не менее американские чиновники пока не предоставили никаких данных, говорящих о том, что Тегеран и Пекин действуют на этом фронте таким же образом, что и Москва.
«Мы считаем, что Китай предпочёл бы, чтобы президент Трамп — которого в Пекине считают непредсказуемым — не остался на второй срок. В преддверии ноября 2020 года Китай наращивает свои усилия по оказанию влияния, с тем чтобы сформировать в США определённую политическую среду, и предпринимает шаги по нажиму на политиков, действующих вопреки интересам Китая», — заявил по этому поводу директор Национального центра по контрразведке и обеспечению безопасности Уильям Иванина.
Россия же, по его словам, пытается в первую очередь разнообразными способами очернить Байдена, а также американские элиты, которые, по мнению Кремля, придерживаются антироссийского курса.
«Это не противоречит критике Москвы в адрес Байдена в его бытность вице-президентом. Тогда Москва критиковала его за его роль в выстраивании политики администрации Обамы в отношении Украины, а также поддержку правительством антипутинской оппозиции внутри России, — отметил Иванина. — Некоторые имеющие отношение к Кремлю агенты также пытаются продвинуть кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении».
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