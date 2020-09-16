Focus: ради голосов избирателей Трамп бросается в крайности

За несколько недель до выборов Дональд Трамп пытается привлечь избирателей всеми возможными способами и не гнушается ради этого впадать в крайности, пишет немецкий журнал Focus. Он предстаёт одновременно в образе ответственного государственного лидера и агрессивного провокатора. Эта двойственная стратегия нацелена на то, чтобы завоевать голоса самых разных групп избирателей.

В ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп демонстрирует сразу два лица, выступая одновременно как сдержанный государственный деятель и агрессивный провокатор, пишет немецкий журнал Focus. По версии автора статьи Лизы Рокар, только с помощью такой двойственной стратегии действующий президент США может обеспечить себе переизбрание на новый срок. Однако избиратели, по-видимому, уже разгадали его тактику.

С одной стороны, Трамп предстаёт в образе ответственного главнокомандующего, который в понедельник посетил Калифорнию с её опустошительными лесными пожарами, несмотря на то что буквально за день до этого ценные голоса избирателей в этом штате перешли к его конкуренту, Джо Байдену. В этом случае Трамп ведёт себя как дипломатичный государственный деятель, который заключает в Овальном кабинете мирные соглашения между десятилетиями враждующими странами, отмечает журналист издания.

С другой стороны, есть и «неисправимый смутьян» Трамп, который обвиняет Джо Байдена в приёме наркотиков. Провокатор, который одобряет как акт возмездия расстрел подозреваемого в совершении преступления, со связями в антифа. Агитатор, который в выходные устраивает торжественные мероприятия в присутствии тысяч своих сторонников в замкнутом пространстве закрытого зала, несмотря на то что число умерших от коронавируса в США неуклонно приближается к отметке 200 тыс., подчёркивает Focus.

Как отмечается в статье, за несколько недель до выборов Дональд Трамп бьётся за голоса избирателей «в двух мирах». Он использует государственные символы своего президентства и преподносит себя как государственного лидера и «предводителя так называемого свободного мира», пишет немецкий журнал. В то же время Трамп по-прежнему использует совершенно нетрадиционные тактики, за которые его так превозносят его сторонники.

Стратегия создавать себе образ важного государственного деятеля, особенно незадолго до выборов, не нова. Многие бывшие президенты, желавшие быть переизбранными, строили всю свою предвыборную кампанию вокруг успехов, достигнутых во время первого президентского срока.

«Однако Трамп вывел эту стратегию на новый уровень: он паркует свой президентский самолёт перед митингом прямо за сценой. Проводит съезд Республиканской партии в Белом доме. Использует пространство, чтобы представить свою предвыборную программу», — перечисляет автор статьи.

Хотя такая тактика предвыборной борьбы не нова, в исполнении Трампа она выглядит особенно противоречиво, потому что она сильно отличается от остальной — «более грязной» — части его кампании.

Этот контраст чётко проявился даже в рамках прошедших выходных. На своём предвыборном выступлении в Неваде Трамп похвалялся выходом из Парижского соглашения по климату, а всего несколькими часами позже пытался продемонстрировать свою способность к урегулированию природных катастроф на лесных пожарах в Калифорнии. «От поджигателя до пожарного в течение 24 часов — Трампу никакие крайности не кажутся чрезмерными», — подчёркивает корреспондент издания.

Как участник предвыборной гонки Трамп на своих манифестациях может сеять раскол, натравливать людей с разным цветом кожи друг на друга и вносить раздор, опираясь на любую повседневную мелочь, когда даже футбол и ношение масок становятся политическим инструментом. Как президент Трамп произносит речь в память о трагедии 11 сентября — дня, который объединил американцев, как ни один другой.

В этом заключается «большой парадокс», пишет Focus. Перед своими сторонниками Трамп выступает как человек, который только бьётся за пост президента и хочет освободить Америку от хаоса и насилия на улицах и перестроить систему. Однако Трамп и есть система. Он находится у власти уже четыре года, и нынешняя Америка — это его Америка, подчёркивает немецкий журнал.

В выходные Трамп пообещал, что в оставшиеся до выборов недели он станет «злым». «Я больше не должен быть милым», — заявил он. Его сторонники этого тоже не хотят. Новый опрос показал, что большинство не считает президента Трампа «хорошим человеком» — в том числе половина его избирателей. Тем не менее они намерены отдать ему свои голоса на выборах.

Как отмечает издание, двойственная стратегия Трампа не особенно ему вредит. Напротив, она позволяет его команде обращаться к самым различным группам избирателей, от радикальной основы, которая хорошо воспринимает агрессивные посылы, до умеренных избирателей из пригородов и пенсионеров, поддержку которых Трампу ещё только предстоит завоевать.

Насколько выигрышной окажется эта стратегия Трампа, станет ясно только в ноябре. Пока что есть признаки как в её пользу, так и против неё. Советники Трампа уверяют, что у него есть миллионы избирателей, которые не признаются открыто, что предпочитают голосовать за него. В то же время исследования показывают, что «агрессивная стратегия Трампа» способна отпугнуть даже тех, кто своими голосами обеспечил ему победу на прошлых президентских выборах. При проведении опросов они указывают три аспекта, вызывающих у них опасения в отношении Трампа: его грубые манеры, его необдуманные заявления и его поведение в Twitter.

Для сравнения, избиратели Джо Байдена больше всего беспокоятся о двух вещах — его возрасте и состоянии здоровья. Это говорит о том, насколько важное центральное положение занимает личность Трампа в нынешней предвыборной кампании, заключает немецкий журнал Focus.