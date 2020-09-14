Washington Times: «Просто посмотрите на нас» — Байден заявил, что он здоровее Трампа

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден заверил избирателей, что находится в лучшей физической форме, чем действующий глава государства Дональд Трамп. Политик, который может стать самым пожилым лидером страны за всю историю её существования, также пообещал, что не будет скрывать от общественности проблемы со своим здоровьем, если таковые появятся в будущем, сообщает The Washington Times.

Бывший вице-президент Джозеф Байден попытался развеять опасения по поводу своего возраста и здоровья. Он заявил, что находится в лучшей форме, чем Дональд Трамп, его оппонент на ноябрьских выборах, пишет The Washington Times.

«Если говорить о сопоставлении Дональда Трампа со мной, то просто посмотрите на нас. Ладно? Вы только посмотрите на нас, — сказал Байден в интервью ведущему CNN Джейку Тапперу. — Кто с виду находится в лучшей физической форме? Кто может двигаться?»

Действующий глава Белого дома прозвал кандидата от демократов «сонным Джо» и высказывал сомнения относительно умственных способностей Байдена, которому в ноябре исполнится 78 лет. В случае его избрания он станет самым пожилым человеком, занявшим пост президента США. Трампу во время инаугурации было 70, обращает внимание издание.

«Эта идея о медлительном Джо, — усмехнувшись, сказал Байден. — В общем, просто посмотрите на нас обоих, понаблюдайте за нами и определите, ввожу ли я кого-либо в заблуждение — не вас лично, а общественность».

Байден также пообещал, что не станет скрывать от публики своего физического состояния. «Я гарантирую вам, что буду полностью открыт в вопросах моего здоровья и всех его аспектов. Слава Богу, у меня с ним всё в порядке», — заверил демократ. «Но вот в чём дело — всякое может случиться», — добавил он.