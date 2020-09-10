Fox News: в случае победы на выборах Байден вторгнется в Сирию

Вашингтонский истеблишмент ненавидит Трампа за его желание вернуть американских военнослужащих домой, ведь бесконечные войны — очень прибыльное дело, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, готовность Байдена ввязываться в войны — один из ключевых факторов, делающих его подходящим выдвиженцем от Демократической партии. Причём соратники Байдена уже подтвердили, что в случае его избрания на пост президента Америка отправит войска в Сирию, подчёркивает журналист.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вот факт, который повергнет вас в недоумение: близится 19-я годовщина прибытия американских военнослужащих в Афганистан, а они до сих пор там! Вопреки неоднократным обещаниям политиков с обеих сторон, на данный момент они так там и остаются. Американцы до сих пор там гибнут!



То же самое в Ираке. Наши военные находятся в Ираке 17 лет. Почему они там? Никто не знает. Во всяком случае, никто не говорит об этом вслух и внятно. Многие тысячи американских военнослужащих дислоцированы во многих десятках стран по всему миру. И так было на памяти нескольких поколений. В некоторых случаях их присутствие может быть вполне обоснованным. Однако во многих других случаях мы просто не говорим об этом. Об этом непозволительно говорить.



В Вашингтоне политика бездумных интервенций — во многом двухпартийный проект. Обе партии его поддерживают. К примеру, этим летом республиканцы и демократы достигли редкого момента согласия: они объединились вокруг требований оставить тысячи американских военнослужащих в Германии. Они уже 75 лет там находятся. Зачем им оставаться ещё на 75 лет? Надо полагать, чтобы предотвратить советское вторжение в Гамбург! Может быть, есть другая причина, но никто не говорил, в чём она может заключаться.



Чем больше войск мы посылаем за океан, тем лучше. Уж с этим согласны практически все в Вашингтоне. Кроме Дональда Трампа. Трамп, что бы вы о нём ни думали, с этим не согласен, он в это не верит. Он так прямо и говорил последние пять лет. Трамп непрестанно говорил о возвращении военнослужащих домой из разных стран мира. Может быть, именно эта риторика — больше, чем любая другая отдельно взятая причина, — заставляет вашингтонский истеблишмент ненавидеть Дональда Трампа.



Вчера вечером Белый дом объявил, что мы наконец возвращаем многих американских солдат из Ирака и Афганистана. Казалось бы, должно быть всеобщее ликование. Это же воссоединение семей, американцы снова в безопасности! Но в Вашингтоне очень немногие ликуют. Представители прессы, включая людей, которые могли бы быть умнее, до сих пор заняты тем, что рассказывают вам, как сильно Дональд Трамп ненавидит военнослужащих и желает им смерти. Тот самый человек, который возвращает их домой! Добавьте это в папку «Ирония», хотя она и так уже распухла.



Что же именно происходит? Одну подсказку дала заместитель помощника министра обороны, женщина по имени Лора Купер. Купер давала показания в конгрессе в прошлом году, во время слушаний по импичменту. И на этих слушаниях она заявила, что после решения Белого дома о приостановке дорогостоящей военной помощи Украине сотрудники Пентагона начали получать, цитирую, «телефонные звонки от промышленности». Иными словами, им звонили частные компании, производящие и поставляющие оружие и военную технику для наших вооружённых сил.



Итак, производители оружия хотели, чтобы на Украину поступало больше оружия, потому что им хотелось заработать на продаже этого оружия. Несложно. И они знали, что могут надавить на Пентагон, чтобы отменить решение демократически избранного президента Соединённых Штатов. Так они и сделали.



Это происходит часто. И все в Вашингтоне это знают. В День труда президент наконец-то высказал это вслух. Он раскритиковал оборонную индустрию впервые за десятки лет. Посмотрите.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Байден вывел за границу наши рабочие места, распахнул наши границы и послал нашу молодёжь сражаться в этих безумных бесконечных войнах. Это одна из причин, по которой военные… Не буду говорить, что военные меня обожают. Солдаты — да. А пентагонская верхушка, наверное, нет. Потому что они хотят делать только одно — вести войны, чтобы все эти замечательные компании — производители бомб, самолётов и тому подобного — оставались довольны.



Здесь много правды. И уж кому, как не президенту США, это знать. И именно потому, что многое из сказанного Трампом — правда, ему было непозволительно высказывать это вслух. Демократы и СМИ были в ярости от его слов. Почти половина высокопоставленных чиновников Министерства обороны связана с военными подрядчиками. Никто никогда не говорит об этом вслух. А если вы скажете — вы что, ненавидите военнослужащих? Что здесь происходит?



Можно подумать, что это просто партийная борьба, что эта бесчестность — способ избавиться от Дональда Трампа и поставить у власти Джо Байдена и его кураторов. Без сомнения, отчасти это так. Но есть и нечто большее. Демократы и, кстати, некоторые республиканцы готовят общественность к возрождению политики интервенций в случае избрания Джо Байдена и Камалы Харрис. Попав в Белый дом, Байден и Харрис планируют начать новую войну — на этот раз в далёкой стране, не имеющей никакого стратегического значения. В Сирии.



Они даже не пытаются это скрыть. Уже давно не пытаются. В 2018 году нас уверяли, что нам надо немедленно вмешаться в ситуацию в Сирии, потому что лидер этой страны Башар Асад применил химическое оружие против собственного народа. Все каналы твердили вам об этом. Наша программа справедливо указала на отсутствие каких-либо доказательств того, что это вообще имело место. Вопреки тому, что вам рассказывали. Было много лжи. Кстати, что бы они ни говорили, это так и осталось недоказанным. Но левые даже не задавали вопросов. Они, не раздумывая, с первого же дня приняли это на веру. Послушайте истерику по этому поводу на MSNBC.



ЛОУРЕНС О’ДОННЕЛЛ, ведущий MSNBC: Если Владимир Путин… Если, если Владимир Путин спланировал события прошлой недели в Сирии, он получил всё, чего только мог желать. Устройте маленькую химатаку, совсем не такую, как ваши прошлые крупные химатаки, — и тогда Дональд Трамп сможет нанести ракетный удар по Сирии, не причинив реального ущерба. И тогда американские средства массовой информации сменят тему, перестанут обсуждать российское влияние на избирательный штаб Трампа, на команду Трампа в переходный период и на трамповский Белый дом. Идеально!



О! Идеально! Это помешательство. Кому есть дело до того, какую часть Сирии контролирует Владимир Путин? Да флаг ему в руки! Разумные люди, которым дороги США, понимали, что Сирия — классическая трясина и нам, Соединённым Штатам, не было никакой очевидной выгоды от отправки туда большого воинского контингента. Мы уже тогда высказывали мнение о том, что было бы неразумно ввязываться в эту войну на чужой земле, на стороне так называемых сирийских повстанцев, многие из которых исламские экстремисты, ненавидящие нашу страну. Неразумность этого была очевидна.



В итоге президент остановился на запуске некоторого количества ракет по Сирии. Это была очень короткая история. Но вашингтонский истеблишмент от этого пришёл в ярость! Бюрократические ленточные черви, вроде Джона Болтона, были в бешенстве! Отсутствие тотальной войны с привлечением огромного числа американских военных Болтон назвал, цитирую, «личным кризисом».



Позже президент заявил, что мы полностью выводим войска из Сирии. Памятно то, как он назвал Сирию: «страна песка и смерти». Кстати, сирийская гражданская война продолжается до сих пор. И у поставщиков «военного порно», вроде Джона Болтона и других либералов, всё ещё есть возможность разгуляться.



Этим летом на мероприятии по сбору средств Джо Байден объявил, что действия президента в отношении Сирии недостаточны. Беспрецедентных парализующих санкций недостаточно, сказал Байден, нам нужна эскалация в Сирии.



Вы уже видели эту логику. Мы видели её в Ираке. Обе партии были за. Джо Байден поддерживал войну в Ираке. Теперь он не хочет об этом говорить. Когда об этом спросил ветеран, Байден использовал трагическую смерть своего сына от рака как щит от вопроса. Посмотрите.



МУЖЧИНА: Я ветеран ВВС, здесь со мной ветеран сухопутных войск. Мы хотели бы знать, почему нам следует голосовать за человека, который проголосовал за войну, способствовал войне, унёсшей жизни тысяч наших братьев и сестёр. Мои друзья мертвы…



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: Как и мой сын.



МУЖЧИНА: …из-за вашей политики.



ДЖО БАЙДЕН: Как и мой сын, который был в Ираке. Ясно?



МУЖЧИНА: Я не нападаю на вашего сына…



ДЖО БАЙДЕН: Лучше бы вам этого не делать.



МУЖЧИНА: Я и не нападаю. Я не нападаю на вашего сына… Вы дисквалифицированы, сэр! Дисквалифицированы!



Хм… Этот момент сбивает с толку тех, кто не следил за сдвигами в американской политике за последние 30 лет. Раньше либералы говорили, что они против войны. «Дайте миру шанс». Помните? Теперь тот факт, что Джо Байден, не задаваясь вопросами, поддерживает войны, совершенно бесполезные для нашей страны, — это одно из главных качеств, делающих его подходящим кандидатом для Демократической партии!



В мае советник Байдена по внешней политике Тони Блинкен подтвердил, что администрация Джо Байдена была бы полна решимости вовлечь Соединённые Штаты в сирийскую войну. Блинкен назвал американских военнослужащих в Сирии — американцев, которые бы рисковали жизнью, — своеобразным «рычагом». Ага. Блинкен пообещал, что Джо Байден вернётся в Сирию c большими силами, если победит (на выборах. — ИноТВ) в ноябре.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2020 года.