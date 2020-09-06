Newsweek: Вашингтон не возражает против присутствия России в Сирии, но про нефть советует забыть

США не собираются добиваться вывода российских войск из Сирии, однако будут и дальше помогать местным силам охранять месторождения нефти на северо-востоке страны в рамках борьбы против терроризма, сообщает Newsweek со ссылкой на чиновника Госдепа. Вместе с тем, как подчеркнул дипломат в интервью изданию, Вашингтон считает одной из своих целей уход с сирийской территории Ирана и всех союзных ему сил.

Вашингтон продолжает отстаивать свою политику по Сирии несмотря на жёсткую критику: Государственный департамент США высказался за вывод с сирийской территории иранских вооружённых сил и спонсируемых Тегераном групп, однако не стал делать аналогичных призывов в отношении российских войск — а Пентагон тем временем по-прежнему поддерживает своё «партнёрское ополчение», составленное главным образом из курдов, и занимающееся борьбой против «Исламского государства», а также охраной нефтегазовых месторождений, пишет Newsweek.

Как отмечается в материале издания, из-за недавних заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что задача США в Сирии сводится к нефти, оппоненты Вашингтона как в этой стране, так и за её пределами обвинили Белый дом в том, что он втянулся в очередную затяжную военную операцию в рамках этой продолжающейся почти десять лет гражданской войны. СМИ уже сообщали на этой неделе о спорах вокруг американской операции в Сирии, где коалиция под руководством Вашингтона вот уже шесть лет — и, несмотря на то, что президент только теперь сместил цели вмешательства в сторону нефти, чиновники его администрации подчёркивают, что курс Трампа вовсе не менялся и остаётся последовательным.

«Мы всегда говорили об общих целях нашей политики в Сирии очень чётко, — заявил в интервью Newsweek представитель Государственного департамента США. — Задачи США в Сирии всегда были чёткими и не меняются: это окончательная победа над ИГ и «Аль-Каидой»**, бесповоротное политическое урегулирование сирийского конфликта в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254, а также вывод из страны всех сил, поддерживаемых Ираном. Все эти три общие цели взаимосвязаны, и для достижения прочного мира для сирийского народа необходимо добиться всех трёх из них».

Такую постановку задач, впрочем, отвергают и в Москве, и в Дамаске: в четверг российские и сирийские дипломаты в совместном заявлении осудили «незаконное присутствие Соединённых Штатов Америки и их союзников на территории суверенной Сириии», отмечается в материале Newsweek. В заявлении также указывалось, что недавнее предоставление Управлением минфина США по контролю за иностранными активами лицензии для одной из американских нефтяных компаний на осуществление деятельности в северо-восточных районах Сирии, представляет собой нарушение международного законодательства и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Сирии, пишет журнал.

Представители российских и сирийских властей в беседе с журналистами Newsweek выразили убеждённость в том, что США своими действиями ухудшают гуманитарную ситуацию в Сирии. «Американское присутствие в Сирии не только представляет собой явное нарушение международного законодательства, но и производит несомненный отрицательный эффект на жизни сирийцев, — заявил журналу пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин. — Оккупируя крупные нефтегазовые месторождения на северо-востоке, США лишают сирийский народ доступа к его собственным важнейшим ресурсам». В свою очередь, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари в своём официальном заявлении, отправленном в редакцию Newsweek, отметил, что США и союзные им Сирийские демократические силы «крадут сирийскую нефть, лишая сирийские власти и сирийский народ самых базовых доходов, необходимых для улучшения гуманитарной ситуации, обеспечения пропитания и восстановления страны».

Беседовавший с Newsweek представитель Госдепа США тем не менее заявил, что единственной целью присутствия американских сил на северо-востоке Сирии остаётся полная победа над ИГ, а для этого необходимо в том числе закрыть этой организации доступ к важнейшим ресурсам и доходам, которые могут позволить ей восстановить силы. По словам дипломата, в рамках такой стратегии Вашингтон считает необходимым поддерживать Сирийские демократические силы, чтобы те могли оборонять эти ресурсы и использовать их для обеспечения нужд местного населения. «Сирийская нефть предназначается для сирийского народа. Правительство США не владеет нефтяными ресурсами Сирии, не контролирует их и не управляет ими. Решения по поводу местных ресурсов принимаются населением регионов, освобождённых от ИГ», — цитирует его Newsweek.

Как пишет обозреватель журнала, Трамп совсем недавно утверждал, что его администрация заняла «сто процентов территории ИГ» в Ираке и Сирии, однако на деле конфликт в регионе далёк от завершения, и особенно это ощущается как раз на северо-востоке страны. Там различным местным и международным силам, имеющим кардинально разные интересы, иногда приходится действовать в непосредственном соприкосновении друг с другом, и хотя временами это соприкосновение принимает форму совместных патрулей, иногда оно оборачивается весьма напряжёнными стычками на блокпостах, которые порой перерастают в насилие, подчёркивает журналист. К примеру, в конце минувшего месяца на блокпосте в провинции аль-Хасака произошёл инцидент с участием конвоя коалиции и сирийских сил, в результате которого, по некоторым данным, один сирийский военнослужащий был убит, а ещё двое получили ранения. А неделей позже в том же «многолюдном уголке» Сирии случилось столкновение между американскими и российскими силами, в котором пострадали несколько военных США, перечисляет автор.

Между тем, несмотря на различные с Москвой интересы, в Госдепе признают, что Вашингтон не пытается разорвать давние оборонные связи между Сирией и Россией, пишет Newsweek. «Российские вооружённые силы присутствовали в Сирии ещё до начала сирийского конфликта в 2011 году, а потому мы не выступаем за вывод этих войск», — заявил представитель ведомства в интервью журналу.

Вопреки многочисленным обещаниям Дональда Трампа укрепить сотрудничество с Москвой по многим вопросам, включая и Сирию, инициативы по налаживанию отношений были омрачены как расхождением интересов между двумя странами, так и проведёнными в США многочисленными расследованиями по поводу возможных связей между избирательным штабом Трампа и Кремлём — и даже после того, как США в прошлом октябре передислоцировали свои войска на северо-востоке Сирии, уступив России ряд военных баз, их силы связывает между собой лишь «горячая линия» для пресечения возможных инцидентов, пишет Newsweek. Как поведала журналу официальный представитель Пентагона Джессика Макналти, силы коалиции под руководством США не обмениваются с Россией разведданными и лишь иногда получают от российских войск уведомления о предстоящих авиаударах по объектам и силам ИГ к западу от реки Евфрат в рамках регулярных сеансов связи для предотвращения столкновений.

Однако в регионе — уже вопреки желаниям Вашингтона — смог также закрепиться для поддержки своего союзника и Иран, в отношении которого господин Трамп проводит политику «максимального давления», говорится в материале Newsweek. Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились ещё когда американский лидер принял решение отказаться от «ядерной сделки» 2015 года, однако после убийства американскими силами в Багдаде иранского генерала Кассема Сулеймани иранские власти стали призывать другие страны заставить США полностью вывести свои войска с Ближнего Востока, напоминает автор статьи.

«Роль Ирана в Сирии — лишь помочь сирийскому народу и его правительству в борьбе с терроризмом и восстановлении стабильной и безопасной обстановки», — прокомментировал ситуацию в интервью Newsweek официальный представитель иранской миссии в ООН Алиреза Мирусефи. Чиновник подчеркнул, что единственным эффективным механизмом урегулирования конфликта в Сирии за последние девять лет оказался астанинский процесс, запущенный благодаря сотрудничеству Ирана, Сирии, России и Турции, а США являются «как на сирийской земле, так и в регионе в целом незваным гостем», который «добился лишь того, что ослабил безопасность и усугубил страдания сирийцев», но при этом плачет по ним «крокодиловыми слёзами».

Как заявил Мирусефи, Иран и Сирия поддерживают стратегическое партнёрство больше четырёх десятилетий, и их альянс выступал и выступает в качестве единственного препятствия для иностранной агрессии в регионе. «Иран с гордостью продолжает содействовать сирийскому правительству ради сохранения териториальной целостности страны и защиты его людей от террористических группировок», — цитирует дипломата Newsweek.

По данным журнала, в связи с обеспокоенностью по поводу стратегии США в Сирии в будущем политическое крыло Сирийских демократических сил уже обратилось к Москве с просьбой выступить посредником для организации переговоров, надеясь возобновить усилия по примирению с Дамаском. «В общении с американскими официальными лицами мы призываем их прекратить эту незаконную оккупацию дать сирийскому правительству восстановить контроль на территориях, которые юридически за ним признаются», — заявил изданию пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.