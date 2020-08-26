Politico сообщил о стычке российских и американских военных в Сирии

На северо-западе Сирии произошёл инцидент с участием российских и американских военных, сообщает Politico. По информации Пентагона, в результате стычки пострадали четыре солдата США. У них обнаружены признаки лёгкой контузии, говорится в предварительном заявлении министерства обороны.
На северо-западе Сирии произошла стычка российских и американских военных, в результате которой пострадали четыре солдата США, сообщает Politico. Пентагон подтвердил эту информацию в своём предварительном заявлении.
В социальных сетях было опубликовано видео с инцидентом, продолжает издание. На нём видно, как российский автомобиль таранит американский, при этом над ним низко пролетает российский вертолёт. Подлинность видео в Пентагоне не подтвердили. В предварительном заявлении министерства обороны говорится, что у солдат США обнаружены признаки лёгкой контузии.
Вашингтон оставил в Сирии приблизительно 500 военнослужащих, напоминает Politico. Основная их часть находится на северо-востоке страны. Они сражаются на стороне Сирийских демократических сил в попытке уничтожить остатки отрядов «Исламского государства»*.
В течение всей гражданской войны солдаты США и России действовали в непосредственной близости друг от друга. Командование обеих сторон поддерживали связь для того, чтобы избежать столкновений. Однако в последние месяцы российские войска продвинулись вглубь контролируемых американцами территорий на востоке Сирии. Власти США считают, что Кремль пытается выдавить их солдат из региона.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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