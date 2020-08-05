Непростое возвращение — Le Figaro о репатриации французских детей из Сирии

Возвращение детей французских джихадистов на родину из Сирии — непростое дело, как для самих репатриантов, так и для французских социальных служб, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, возвратившиеся дети часто страдают от психологических проблем, связанных как с жизнью на войне, так и с разлукой с родителями. Дополнительные сложности представляет общение детей с родителями, осуждёнными во Франции за терроризм, подчёркивает газета.

Возвращение детей французских джихадистов на родину из Сирии каждый раз вызывает вопросы и опасения, пишет Le Figaro. 22 июня 10 таких детей, некоторые из которых остались сиротами, прибыли во Францию из Сирии, где они содержались в лагерях беженцев под контролем курдов. Как отмечает издание, это всего лишь малая часть из 250—300 французских детей, находящихся в похожей ситуации на севере Сирии.

По словам газеты, ещё два года назад сопровождение несовершеннолетних, возвращающихся во Францию, представляло собой небывалую проблему для служб защиты детей, однако после выпуска в феврале 2018 года правительственного циркуляра на этот счёт процедура их приёма на родине была доработана.

По данным национальной миссии по наблюдению и информации Службы судебной защиты молодёжи, сегодня Франция отслеживает порядка 160 несовершеннолетних, прибывших из ирако-сирийской зоны, а также из других стран — таких как Афганистан и Египет. По словам главы миссии Дельфины Бержере-Дюкоте, 90% этих детей младше 10 лет, а многие младше пяти, и ни один не подвергся по возвращении уголовному преследованию.

Все дети, вернувшиеся на законных основаниях, проходят соматическое и психологическое обследование, которое регулярно заканчивается назначением терапии для лечения полученных в зоне конфликта или лагере травм.

После решения судьи об усыновлении подавляющее большинство несовершеннолетних отправляются в приёмные семьи по программе социальной поддержки детей. Для некоторых это решение становится долгосрочным, другие же после проведения расследования могут быть переданы на попечение родственникам. При первой возможности дети возвращаются к школьной жизни. «Они очень рады вернуться к нормальной детской жизни и довольно быстро встраиваются в правила школьной жизни после того, как долгое время жили в привязанности к матери. Для тех, чьи родители находятся в тюрьме, приспособиться особенно важно», — отмечают в Службе судебной защиты молодёжи.

Как подчёркивает газета, дети, ставшие свидетелями войны, травмирующих психику сцен, часто недоедавшие и подвергавшиеся жестокому обращению, обычно страдают от различных расстройств, таких как кошмарные сны, энурез и проблемы с привязанностью.

«Даже после двух лет наблюдения всё ещё трудно разделить травмы, связанные с войной, и те, что связаны с разлукой с родителями, как правило, с матерью, по прибытии во Францию», — рассказывает Дафна Бого, заместитель директора службы социальной помощи детям муниципалитета Сен-Сент-Дени. Те, чьи родители отбывают заключение во Франции, могут видеться с ними в присутствии воспитателя. Как отмечают в Службе судебной защиты молодёжи, эти встречи представляют сложность не только из-за строгих условий содержания родителей, преследуемых по обвинению в терроризме, но и из-за идейных убеждений некоторых из них.

Учитывая необходимость совмещать школу, посещения тюрьмы и судьи с консультациями психолога, логопеда и специалиста по психомоторности, дети живут по «расписанию министра», сетует один из профессионалов в сфере защиты детей. Приёмные семьи даже начали жаловаться на слишком плотный график встреч. «Мы начинаем немного сворачивать наблюдение, но остаёмся очень осторожными», — говорит Дельфина Бержере-Дюкоте. Воспитатели не знают, как дети будут развиваться с возрастом, учитывая случайности жизни и судьбу их родителей. «Но ни один из них не делает джихадистских заявлений и не рассуждает в этом ключе, в том числе и самые старшие. Они прежде всего хотят жить детской жизнью», — подчёркивает глава миссии Службы судебной защиты молодёжи.