В российской поддержке Сирии Welt увидела угрозу нового миграционного кризиса в Европе

Совету Безопасности ООН с трудом удалось достичь компромисса по поводу поставок гуманитарной помощи в Сирию, однако проблема ещё не решена, пишет Die Welt. Россия и Китай препятствуют поддержке мятежных областей, поэтому организовать транспортировку помощи сложно — а если сделать этого не удастся, Европе грозит новая волна беженцев и очередной миграционный кризис, уверяет корреспондент немецкой газеты.

В Совете Безопасности ООН Европа просто наблюдает за тем, как Россия и Китай препятствуют поставкам помощи для Сирии, пишет немецкая газета Die Welt. По версии издания, от этого в итоге страдает местное население, а для Европы повышается риск нового миграционного кризиса.

Спустя неделю ожесточённых дискуссий и пять голосований, в Совбезе ООН, наконец, произошёл прорыв: 12 из 15 стран-участников одобрили германо-бельгийский проект резолюции. На кону стояло многое: без достижения этого единства невозможно было бы поставлять помощь в определённые части Сирии, и многие жители страны оказались бы отрезаны от снабжения, уверяет автор статьи.

Теперь, по крайней мере, переход через границу из Турции будет открыт для гуманитарных поставок на север Сирии на протяжении года. До сих пор Россия и Китай категорически блокировали всякое открытие турецкого пограничного перехода в Сирию своим вето.

«Эта деструктивная позиция обеих стран не была неожиданной», — подчёркивает издание. Москва — важнейший союзник сирийского президента Башара Асада, и в 2015 году она по его приглашению отправила в Сирию своих военных, напоминает Die Welt. Китай вкладывает в Сирию средства: новые порты на средиземноморском побережье Сирии должны стать транспортными узлами для запланированного нового «шёлкового пути» в Европу.

Россия и Китай политизируют гуманитарную помощь, утверждает автор статьи. Они заинтересованы в сохранении власти Асада и пытаются воспрепятствовать поставкам помощи в области, занятые мятежниками, которые сражаются против правительства Асада. За этим стоит простой расчёт: без поддержки ООН оппозиция рано или поздно сломается, а её территория снова перейдёт под контроль Дамаска, поясняет журналист.

Теперь Совету Безопасности ООН удалось достичь компромисса. Переговоры по поводу нового издания резолюции ООН были необходимы, потому что действующее с 2014 года соглашение истекло в ночь на субботу. Оно позволяло ООН поставлять помощь в районы Сирии, не контролируемые правительством, через четыре пограничных перехода.

Два из этих переходов были закрыты ещё в январе. Из двух других теперь придётся закрыть ещё один. С этого момента все поставки помощи должны осуществляться через пограничный переход из Турции в провинцию Идлиб на севере Сирии. Как подчёркивает издание, эти территории находятся под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Необходимо мастерски организовать логистику, чтобы осуществлять снабжение миллионов нуждающихся людей таким путём, утверждает корреспондент издания. Если же это не удастся, многие местные жители, возможно, увидят для себя только один выход: путь через Турцию в Европу. Потому что ситуация в Сирии постоянно обостряется, сирийская валюта упала до рекордно низкого уровня, многие сирийцы не могут позволить себе купить даже хлеб. Кроме того, в стране распространяется коронавирус. Карантинные меры подстёгивают безработицу, голод и нищета растут с каждым днём, пишет немецкая газета.

Разрушенная медицинская инфраструктура может привести к фатальным последствиям в условиях пандемии. По данным неправительственной организации Care International, около 60% населения Идлиба составляют беженцы из бывших оплотов мятежников в Алеппо и Дамаске. В Идлибе уже зарегистрировано два случая заражения COVID-19, сообщается в статье. Как настаивает автор, без помощи ООН региону грозит медицинская и гуманитарная катастрофа. У значительной части населения провинции нет даже достаточного доступа к воде, поэтому о регулярном мытье рук думать не приходится. Многие голодают, а цены на продукты настолько высоки, что на овощи и фрукты на рынках можно только посмотреть.

Не менее напряжённая ситуация складывается и для жителей курдской автономной области на северо-востоке Сирии, пишет Die Welt. По уверениям газеты, этот регион, охватывающий почти треть страны, в резолюции ООН даже не упоминается — «вероятно, тоже по стремлению России». На этой территории присутствуют представители ВОЗ, однако ООН не отправляет поставки помощи туда напрямую: официально она должна вести переговоры и проводить все поставки через сирийское правительство. Транспортировка должна осуществляться через Дамаск. Именно там власти решают, что в итоге дойдёт до курдской территории — а это, как правило, немного, заключает Die Welt.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.