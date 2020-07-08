Das Erste: российско-китайское вето помешало Совбезу ООН принять резолюцию по Сирии

Москва и Пекин наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по продлению поставок гуманитарных и медицинских грузов в северо-восточную часть Сирии через границу Турции, сообщает Das Erste. Россия и Китай убеждены, что эта программа помощи нарушает суверенитет ближневосточной страны, так как формально Дамаск не разрешал её осуществлять.

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по продлению на год поставок гуманитарных грузов в Сирию через границу Турции, сообщает Das Erste. Трансграничный механизм помощи «жизненно необходим для обеспечения благополучия гражданского населения на северо-западе Сирии», подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Остальные 13 стран — членов Совбеза поддержали инициативу, выдвинутую Германией и Бельгией. Вето со стороны России не было неожиданностью. В ходе переговоров по поводу проекта Москва выступала за продление помощи на шесть месяцев, а не на год. К тому же Кремль потребовал сохранить только один погранпереход для доставки гуманитарных грузов на границе Сирии и Турции. Резолюция же предусматривала продление работы двух контрольно-пропускных пунктов.

В январе из-за возражений России и Китая Совбез ООН закрыл два других КПП на границе с Ираком и Иорданией. Западные дипломаты заявляют, что после этого медицинская помощь для северо-восточной части Сирии сократилась на 40%. В Москве и Пекине же считают, что гуманитарная программа ООН нарушает суверенитет Сирии, так как формально Дамаск не разрешал её осуществлять.