Генсек ООН: надеюсь, что пандемия станет сигналом для сплочения человечества

Несмотря на очевидные проблемы, такие как большое количество разногласий между странами-членами и излишняя бюрократизация, ООН вносит важный вклад в отсутствие крупных войн за последние 75 лет, отметил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Die Welt. Гутерриш также прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив положительную роль ООН в борьбе с пандемией, а также выразив надежду на то, что коронавирус станет сигналом для сплочения человечества.

ООН не является объединением демократий, заявил генсек организации Антониу Гутерриш в своём интервью для Die Welt: здесь собраны все страны мира, что, неизбежно, приводит к противоречиям. Кроме того, Совбез ООН по-прежнему отражает глобальную расстановку сил семидесятипятилетней давности, что серьёзно усложняет урегулирование современных кризисов. Ещё одной проблемой является то, что текущие отношения между важнейшими членами Совбеза (США, Россия, Китай) далеки от идеальных.

Гутерриш признал, что на данный момент в ООН имеет место излишняя бюрократизация. По его словам, процесс рационализации и реформ осложняется тем, что для большинства изменений нужно согласие всех 193 стран-членов. «При этом несправедливо рассматривать нас исключительно как бюрократического монстра. С момента основания ООН в мире не было ни одной большой войны. 75 лет между основными державами царит относительное согласие. Разумеется, заслуга в этом принадлежит не только ООН, однако мы внесли в это важный вклад», — отметил Гутерриш.

Генсек также отметил положительную и эффективную роль ООН в борьбе с коронавирусом: в частности, организация распределили 250 млн масок, перчаток и защитных халатов. Эту помощь получили 110 млн человек в 64 странах мира. Кроме того, Гутерреш выразил сомнение в том, что ВОЗ помогала Китаю скрывать данные о коронавирусе.

Что касается планов Израиля по аннексии территорий на западном берегу реки Иордан, то Гутерриш подчеркнул, что аннексия является грубым нарушением международного права. Более того, в случае с Израилем, речь идёт об угрозе региональной стабильности. Гутерриш отметил, что ООН продолжает придерживаться принципа «два государства для двух народов» и нынешние планы Израиля ставят эту формулу под угрозу.

Гутерриш также высказался о том, каким он видит мир после пандемии. По мнению генсека ООН, при хорошем сценарии развитые страны смогут избежать второй волны, а развивающиеся страны сумеют не допустить катастрофического распространения вируса. Тогда возвращение к нормальной жизнедеятельности произойдёт за два-три года. При плохом сценарии произойдёт ещё одна вспышка инфекции, что приведёт к глобальной экономической депрессии, способной затянуться на 5-7 лет.

«Я надеюсь, что этот кризис станет сигналом. Что он покажет нам, что такие вызовы, как пандемия, можно разрешить только вместе», — заявил Гутерриш.

При этом Гутерриш отметил, что несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, основным вызовом для человечества остаются глобальные изменения климата. По мнению генсека ООН, в последующие 10 лет необходимо сократить уровень выброса вредных веществ на 45%: как подчеркнул Гутерриш, мир пока далёк от реализации этой цели.