Euronews: ООН и ВОЗ предупреждают об опасности коронавируса для психического здоровья

Эксперты предупреждают о негативном влиянии пандемии коронавируса на психическое здоровье людей в разных странах. Причём исследования показывают, что от этого страдают практически все слои населения любого возраста, а также многие врачи. ООН призывает все страны принять срочные меры и внедрить массовые программы психологической поддержки в рамках системы здравоохранения, чтобы попытаться избежать «мирового психического кризиса», передаёт Euronews.

Пандемия коронавируса отрицательно сказывается на психическом здоровье. Страх смерти и потери близких, изоляция, экономические потрясения и неуверенность в завтрашнем дне — сложившаяся ситуация стала тяжёлым испытанием для многих жителей планеты.

По мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, правительства стран должны увеличить финансирование служб психологической помощи, так как потребность в них значительно возросла.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Пандемия COVID-19 оказала влияние на целые семьи и сообщества. Речь идёт о дополнительном психологическом стрессе. В этом плане наиболее подвержены риску сотрудники сферы здравоохранения, пожилые люди, подростки и молодёжь, лица, у которых ранее наблюдались психические расстройства, — и те, кто столкнулся с кризисной или конфликтной ситуацией. Мы должны помочь им и поддержать их.

Эксперты ООН провели исследования в разных странах мира. Особую озабоченность у специалистов вызвали результаты опросов, касающиеся психического здоровья медицинских работников.

ДЕВОРА КЕСТЕЛЬ, глава департамента психического здоровья ВОЗ: Согласно исследованиям, которые проводились в Канаде, 47 процентов сотрудников сферы здравоохранения сообщили о том, что нуждаются в психологической поддержке. В Китае у нас несколько другие показатели: угнетённое состояние переживают 50 процентов медиков, 45 процентов испытывают тревожность, бессонницей страдают 34 процента.

Пандемия коронавируса может привести к глобальному крупному кризису в области психического здоровья, предупреждает ООН. И призывает власти срочно принять меры, с тем чтобы облегчить психологические страдания людей. Эксперты надеются, что по мере того, как страны будут восстанавливаться после пандемии, психологическая помощь будет включена в общие программы здравоохранения.

Дата выхода в эфир 14 мая 2020 года.