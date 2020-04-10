Das Erste: Гутерреш предостерёг об опасности биологического терроризма на фоне пандемии

После критики за молчание и бездействие Совет Безопасности ООН впервые собрался на конференцию по видеосвязи, чтобы обсудить кризис с коронавирусом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с предостережением об опасности биологического терроризма, а также призвал к установлению глобального перемирия на время борьбы с пандемией.

Совет Безопасности ООН неделями молчал о пандемии коронавируса. Теперь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с предостережением о тяжёлых международных последствиях кризиса и опасности, которую представляет коронавирус для всего мира, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

По мнению Гутерреша, в будущем возрастёт опасность атак со стороны биологических террористов, целью которых может стать распространение новых эпидемий. «Слабости и недостаточная подготовленность, которые обнаружились в ходе этой пандемии, дают представление о том, как может выглядеть биологическая террористическая атака — и повышают возможные риски в этой сфере», — отметил Гутерреш на конференции Совбеза ООН, проведённой по видеосвязи.

«Неправительственные группы могут получить доступ к заразным штаммам, которые могут означать подобное опустошение для общества во всём мире», — предостерёг он. Обеспокоенность опасностью биологического терроризма вошла в число восьми угроз международной стабильности, перечисленных генеральным секретарём ООН в связи с кризисом с коронавирусом.

Также к числу угроз относится в целом опасность того, что террористические группировки могут воспользоваться кризисным периодом, пока правительства заняты подавлением пандемии. Кроме того, ООН зафиксировала нарушения прав человека в связи с распространением COVID-19: «Мы видим стигматизацию, разжигание ненависти, а также правых экстремистов и других радикалов, которые пытаются использовать ситуацию».

Как сообщает немецкий телеканал, это был первый раз, когда Совет Безопасности ООН собрался в связи с пандемией коронавируса. В последнее время этот влиятельнейший орган ООН критиковали за очевидное затишье, поэтому было тем более важно прийти к единому общему заявлению после проведения заседания. В итоге члены Совбеза ООН выразили свою поддержку стремлениям Гутерреша в связи с пандемией и вспомнили о «единстве и солидарности со всеми, кого она коснулась».

«Был сильный призыв к единству при нынешних крайне необычных обстоятельствах», — сообщил представитель Бельгии в ООН. При этом речь шла, в первую очередь, о требовании Гутерреша установить глобальный режим прекращения огня по всему миру. По словам дипломатов, вопреки первоначальным опасениям, на встрече не наблюдалось попыток политизировать кризис.

Все дипломатические усилия Совета Безопасности сейчас находятся под давлением из-за опасений Китая о возможных обвинениях в его адрес. Американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о «китайском вирусе» и тем самым рассердил Пекин, поясняет Das Erste.

Встреча 15 представителей Совбеза по угрозе коронавируса откладывалась несколько недель, потому что его постоянные члены — США, Китай, Россия, Великобритания и Франция — планировали собственный саммит глав государств и правительств, который, однако, провалился. В результате этому саммиту предпочли провести встречу в более широком формате Совета Безопасности, как того требовали другие его члены, в том числе Германия.

Представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген раскритиковал царившую до сих пор «оглушительную тишину» в Совбезе. В отличие от финансового кризиса 2008 года, международные силы до сих пор не собирались на совместную встречу.

Помимо этого, в Совете Безопасности ООН ведётся работа над двумя конкурирующими между собой резолюциями по коронавирусу. Один текст согласовывается под руководством Франции среди пяти стран, обладающих правом вето. В ответ на это остальные десять членов Совбеза начали работу над собственной резолюцией. По словам представителя Бельгии, возможно, что обе стороны сблизятся по этой теме в выходные, отмечает Das Erste.