Euronews: евродепутаты призывают остановить Израиль и не допустить новой аннексии

03:00 Головин сдал отрицательный тест на COVID-19 Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам со своей командой.

03:00 Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Захарова Актёр Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

03:00 В «Монако» сообщили о позитивном тесте на коронавирус у футболиста Один из футболистов «Монако» сдал положительный тест на коронавирус.

03:00 Климов не исключил провокаций 1 июля в центре Москвы В России зафиксирована попытка распространить два десятка лживых видеороликов для дискредитации высшего руководства страны, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

03:00 Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции Результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты.

03:00 Более трети жителей Минска имеют проблемы с нехваткой чистой воды Заместитель председателя Минского городского исполкома Александр Дорохович заявил, что почти 800 тыс. жителей двухмиллионного Минска столкнулись с проблемой отсутствия дома чистой питьевой воды.

03:00 Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».

03:00 В Белоруссии рассказали об управлении уличными акциями через Telegram Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что уличные акции в республике, которые проходили в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода».

03:00 Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году Корпорация «Энергия» и компания из США Space Adventures Inc. подписали контракт о краткосрочной экспедиции двух человек на борту «Союза МС» на российский сегмент МКС. Один из участников полёта совершит выход в открытый космос.

03:00 Футболист «Краснодара» Сулейманов высказался по поводу матча «Сочи» — «Ростов» Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

03:00 Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования по Конституции Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам к Конституции.

03:00 Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Казарян Заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена Международной федерации объединённых стилей борьбы Степан Казарян скончался в возрасте 84 лет.

03:00 Примаков прокомментировал назначение на должность главы Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение на должность главы Россотрудничества.

03:00 Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.

03:00 В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по Конституции России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

03:00 Российский хоккеист Замула признался, что не верит в коронавирус Российский хоккеист системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замула признался, что до сих пор не верит в существование коронавирусной инфекции.

03:00 В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.

03:00 Каминский рассказал, как Фуркад упрекнул тренеров сборной России за отказ ставить Волкова на эстафету Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал историю о том, как несколько лет назад пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад упрекнул тренеров национальной команды за то, что те не поставили на эстафету Алексея Волкова.

03:00 Омбудсмен Денисова оценила слова депутата Рады о детях «низкого качества» Омбудсмен по правам человека на Украине Людмила Денисова осудила слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».

03:00 Каминский ответил, существует ли риск отмены этапов Кубка мира по биатлону из-за COVID-19 Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением, существует ли риск отмены этапов Кубка мира по биатлону из-за угрозы коронавируса.

03:00 В Удмуртии приняли закон о развитии туризма На заседании Госсовета Удмуртии приняли закон о развитии туризма и туристической деятельности.

03:00 Источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом Стали известны имена четырёх игроков футбольного клуба «Оренбург», которые получили положительные результаты тестов на коронавирус.

03:00 Рябков прокомментировал влияние выборов в США на отношения с Россией Россия не может оценить, в случае победы какой администрации на американских выборах в ноябре 2020 года ситуация будет лучше для российской стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

03:00 В Подмосковье возобновят работу торговые центры, музеи и зоопарки Торговые центры, музеи и зоопарки Подмосковья начнут принимать посетителей с 25 июня после снятия ограничений по коронавирусу.

03:00 СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск Следственный комитет России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, ему заочно предъявлены обвинения в призывах к терроризму.

03:00 Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде прокомментировала случившееся Мичман Балтийского флота Ксения Кальчинская, потерявшая туфлю на параде в Калининграде, прокомментировала случившееся.

03:00 В Кировской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом Минздрав Кировской области обновил статистику по заболеваемости COVID-19.

03:00 В Приморье рассказали о ситуации с паводками Оперативные службы следят за паводковой ситуацией в Приморском крае после затяжных дождей. В настоящее время зафиксирован небольшой подъём уровня рек, но серьёзных затоплений населённых пунктов не отмечается.

03:00 В «Оренбурге» заявили, что у шестерых футболистов команды выявлен коронавирус В футбольном клубе «Оренбург» выявлено восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

03:00 Президент Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции Президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок в здании КНИТУ-КАИ.

03:00 В Ростовской области рассказали о ситуации с клещами У семи жителей Ростовской области выявили крымскую геморрагическую лихорадку после укусов клещей.

03:00 Парки музеев Подмосковья приняли более 10 тысяч человек с 1 июня Парки музеев Московской области приняли более 10 тыс. человек с 1 июня.

03:00 В Калининграде перед судом предстанет обвиняемая в фиктивной постановке иностранцев на учёт В Калининграде перед судом предстанет женщина, обвиняемая в фиктивной постановке иностранных граждан на учёт.

03:00 Каминский: в некоторых регионах биатлонистам не выдают оружие из-за коронавируса Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что некоторые представители национальной команды испытывают проблемы с получением винтовок для проведения тренировок.

03:00 Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.

03:00 Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.

03:00 Тренер о сборе мужской команды России по биатлону в июле: всё зависит от Роспотребнадзора Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сказал, когда национальная команда планирует провести общий сбор и что может помешать этому произойти в срок.

03:00 Путин призвал создать механизм распределения средств от НДФЛ Российский президент Владимир Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег, которые будут получены от увеличенного НДФЛ.

03:00 Психолог рассказала, как выйти из режима самоизоляции Психолог Любовь Беляева рассказала, как выйти из режима самоизоляции.

03:00 В Татарстане рассказали о восстановлении пациентов после коронавируса Замминистра здравоохранения Республики Татарстан, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков прокомментировал восстановление пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

03:00 Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о движении против расизма Black Lives Matter.

03:00 Спасатели рассказали о подтоплении нескольких домов в одном из районов Крыма В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили о подтоплении нескольких домов в селе Гвардейское Первомайского района из-за обильных дождей.

03:00 Суд рассмотрит дело об убийстве ветерана в Подольске В ГСУ СК по Московской области сообщили, что в Подольске суд вынесет приговор двум обвиняемым в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

03:00 Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, спасшего трёхлетнего мальчика в Хабаровске Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Хабаровску Александра Богатырёва.

03:00 Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

03:00 Мещеряков: «Оренбург» играл с «Локомотивом» чистыми футболистами Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков высказался о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

03:00 Рябков: Россия не будет спасать ДСНВ любой ценой Россия не намерена спасать ДСНВ любой ценой и готова к тому, что он прекратит существование, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

03:00 Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 после матча с «Оренбургом» Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейдо заявил, что игроки команды сдали отрицательные тесты на коронавирус после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

03:00 В Нижегородской области заработали ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19 В Нижегородской области открылись ещё три лаборатории по тестированию на COVID-19.