Euronews: евродепутаты призывают остановить Израиль и не допустить новой аннексии

Более тысячи европейских законодателей из 25 стран ЕС направили своим лидерам открытое письмо с призывом не допустить реализации планов Израиля по аннексии части палестинских территорий. Тема аннексии была основной в предвыборной кампании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который намерен осуществить этот план при поддержке президента США Дональда Трампа, несмотря на осуждение со стороны ООН, передаёт Euronews.
Израиль предупреждают: страна столкнётся с «соответствующими последствиями», если продолжит реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Более тысячи европейских депутатов из 25 стран ЕС подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по поводу предложений США, касающихся урегулирования палестино-израильского конфликта.
Речь идёт о плане президента Трампа, который даёт Израилю «зелёный свет» на аннексию порядка 30 процентов территории Западного берега реки Иордан и Иорданской долины.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что односторонние шаги Израиля будут представлять собой серьёзное нарушение международного права. Более 100 депутатов Европарламента и ряд израильских законодателей обратились к Боррелю, убеждая его как можно скорее возобновить заседания Совета ассоциации ЕС — Израиль.
Тема аннексии была основной в предвыборной кампании премьера Биньямина Нетаньяху. Перед церемонией приведения к присяге сформированного им правительства Нетаньяху сказал, что пришло время «распространить суверенитет» на еврейские поселения на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине.
На заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии.
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