Le Monde: Париж, Рим и Берлин призвали прекратить иностранное вмешательство в Ливии

Франция, Италия и Германия выступили против иностранного вмешательства в Ливии и дальнейшего наращивания военной мощи в стране. Они призвали как можно скорее завершить переговоры между сторонами конфликта и подписать долгосрочный договор о прекращении огня, пишет Le Monde.

Франция, Италия и Германия призвали положить конец «всякому вмешательству» иностранных сил в ситуацию в Ливии, сообщает Le Monde со ссылкой на официальное сообщение, опубликованное в четверг, 25 июня. Также страны настоятельно призвали «соблюдать в полном объёме эмбарго на оружие, введённое Советом Безопасности ООН».

«На фоне растущего риска ухудшения ситуации в Ливии и обострения на региональном уровне Германия, Франция и Италия призывают все ливийские стороны немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и остановить дальнейшее наращивание военной мощи в стране», — подчёркивается в заявлении трёх европейских стран.

Как напоминает французская газета, со времени падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается волна насилия и борьбы за власть. Начиная с 2015 года, власть в стране оспаривают Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и силы генерала Халифы Хафтара. Правительство Сараджа признано ООН, поддерживается Турцией и базируется в Триполи на западе. Россия совместно с Египтом и ОАЭ поддерживает Хафтара на востоке страны.

В заявлении также отмечается, что Париж, Берлин и Рим выступают за скорейшее завершение переговоров под эгидой ООН между двумя сторонами конфликта, что «позволит подписать долговременный и заслуживающий доверия договор о прекращении огня». Притом что Анкара и многие аналитики обвиняют Францию в спонсировании Хафтара, президент Эммануэль Макрон в понедельник осудил «опасные игры» Турции в Ливии, в которых он видит новый признак «смерти мозга» НАТО, пишет Le Monde.