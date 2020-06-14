Bloomberg: Лавров и Шойгу проведут на переговоры в Турции

В ходе предстоящего визита в Турцию министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу обсудят с турецкими коллегами координацию по региональной проблематике, передаёт Bloomberg. В частности, ожидается, что речь пойдёт о ситуации в Сирии и Ливии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу в воскресенье прибудут в Турцию для проведения серии консультаций по региональным проблемам на фоне «нарастающей напряжённости» в отношениях стран относительно ситуации в Ливии и Сирии, сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Турции, политики прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для «проведения консультаций и обсуждения координации по региональной проблематике».
Агентство напоминает, что в минувшую среду между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
Как отмечает Bloomberg, альянсу между бывшими соперниками в рамках холодной войны угрожает политика стран относительно гражданской войны в Ливии. В частности, Анкара оказывает военную и дипломатическую помощь признанному ООН правительству, а Москва поддерживает силы Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
При этом в Сирии правительство президента Башара Асада при поддержке России стремится вернуть контроль над провинцией Идлиб, в то время как в Турции намерены этого «никогда не допустить».
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