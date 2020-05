National: в ответ на «действия Москвы в Ливии» в США задумались над укреплением Туниса

Американские вооружённые силы, обеспокоенные действиями Москвы в Ливии и их последствиями для Северной Африки, собираются укрепить обороноспособность соседнего Туниса, направив туда небольшое подразделение для подготовки местных военнослужащих, пишет The National. По данным издания, в командовании американских войск в Африке подчёркивают, что речи об отправке в Тунис боевых подразделений пока не идёт.

«Поскольку Россия продолжает разжигать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает особую озабоченность, — цитирует издание официально заявление командования американских вооружённых сил в Африке. — В настоящий момент мы ищем новые пути для решения общих с Тунисом проблем, и один из этих путей — применение вспомогательной бригады по обеспечению безопасности».



В командовании позже уточнили, что под «бригадой» в заявлении подразумевается небольшое учебное подразделение, которое планируется направить в рамках оказания Тунису военной помощи, и «никоим образом не боевые силы», подчёркивается в материале The National.



По данным издания, министерство обороны Туниса в свою очередь заявило, что Соединённые Штаты являются для страны главным партнёром в деле укрепления боеготовности тунисской армии.



Как отмечает корреспондент The National, в гражданскую войну, которая продолжается в Ливии, оказались втянуты ряд «региональных и мировых держав», что, по данным ООН, спровоцировало «приток в эту североафриканскую страну оружия и бойцов в нарушение действующего в её отношении оружейного эмбарго». В частности, американские вооружённые силы в среду сообщили, что российские военные доставили на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) «Джуфра» 14 истребителей МиГ-29 и Су-24; эти заявления, впрочем, опровергли как в ЛНА, так и в российском парламенте, пишет журналист.



ЛНА продолжает наступление на столицу Ливии Триполи, где базируется правительство Всеобщего национального конгресса, которое поддерживает Турция, пишет National. Анкара начала оказывать военную помощь властям Триполи после того, как в прошлом году заключила с ними соглашение о доступе к запасам природного газа в спорных водах на востоке Средиземного моря, говорится в статье издания.