SRF: в мире становится всё меньше миротворцев ООН — но не конфликтов

«Голубые каски» ООН нужны миру всё больше, однако их численность по всей планете сокращается. При этом очагов конфликтов не становится меньше, отмечает швейцарский телеканал SRF. Западные страны почти не предоставляют военных для миротворческих миссий, но проблема в другом: многие уменьшили ещё и свой финансовый вклад в мирные операции.

Миротворческие войска всё более необходимы, однако их всё реже можно увидеть, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Численность миротворцев по всему миру постоянно уменьшается. По данным стокгольмского исследовательского института Sipri, в 2019 году в мирных операциях участвовали 138 тыс. человек. Это на 5% меньше, чем было в 2018 году.

Однако число участников миротворческих операций снизилось вовсе не потому, что в мире стало меньше конфликтов, подчёркивает швейцарский телеканал.

В частности, численность личного состава сократилась, не в последнюю очередь, для миротворческих миссий ООН в Африке — в суданском Дарфуре, в столице Конго Киншасе или в Мали. Это, однако, не означает, что все проблемы там были решены, утверждает эксперт по международным миротворческим операциям из исследовательского института Sipri в Стокгольме. По его мнению, миротворческие миссии в этих регионах были сокращены слишком поспешно.

Меньшая численность военных, участвующих в мирных операциях, — это не знак более мирной обстановки на планете, отмечает SRF. Кроме того, проблема не в том, что для ООН и других миссий невозможно найти военных. Впрочем, большинство западных стран действительно больше почти не предоставляют военных для подразделений «голубых касок», хотя ООН очень заинтересована в квалифицированных военных специалистах. Потому что военных из таких стран, как, например, Швейцария, нельзя заподозрить в том, что у них есть в подобных конфликтах какой-то личный интерес, утверждает корреспондент телеканала.

Суть проблемы заключается не в нехватке персонала как таковой. Страны третьего мира, такие как Эфиопия, Бурунди, Гана, Бангладеш, Непал и многие другие, с удовольствием предоставили бы военных для миротворческих миссий — потому что ООН выплачивает за это компенсации.

«Проблема состоит, главным образом, в том, что прежде всего США, но также и другие крупные западные спонсоры местами существенно сокращают свои вклады в миротворческие операции, — поясняют эксперты института Sipri. — Кроме того, некоторые режимы, как, например, сирийский, не хотят присутствия на их территории международных миротворческих войск. Они воспринимают это как посягательство на их суверенитет».

Однако миротворческие операции всё равно необходимы, настаивает швейцарский телеканал. Тем не менее сейчас они становятся менее масштабными, а вскоре их придётся проводить реже. Несмотря на то что «голубые каски» были бы полезны во множестве очагов конфликтов, от Бирмы и Украины до Ливии или Йемена, маловероятно, что миротворцы вскоре поспособствуют в этих регионах установлению мира и стабильности, заключает телеканал SRF.