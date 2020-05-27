Der Spiegel: из-за нашествия саранчи 25 млн человек будут подвержены риску голода

Ряд стран Африки, арабского мира и Азии борется с массовым нашествием саранчи, пишет Der Spiegel. Отмечается, что в некоторых странах обстановка самая тяжёлая за последние десятилетия: согласно оценкам ООН, риску голода будут подвержены 25 млн человек. Проблема осложняется тем, что ряд регионов, затронутых бедствием, является труднодоступным, а в некоторых из них продолжаются вооружённые конфликты.

Проблемы с саранчой начинаются, когда эти насекомые собираются в большие группы, пишет Der Spiegel. Стаи саранчи могут насчитывать миллионы особей: согласно подсчётам, стае протяжённостью в один квадратный километр требуется столько же пропитания, сколько и 35 тысячам человек.

На данный момент с массовым нашествием саранчи борются сразу несколько государств — в Восточной Африке, на Аравийском полуострове и в Азии, сообщает издание. В Сомали и Эфиопии, где в некоторых регионах свирепствует эпидемия холеры, ситуация с саранчой самая тяжёлая за последние 25 лет.

«Сейчас погода очень благоприятна для саранчи», — приводит Der Spiegel слова сотрудника Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Кита Крессмана. ООН попросила у мирового сообщества $153 млн на борьбу с саранчой, однако проблема становится всё обширнее, поскольку в затронутых кризисом странах подрастает второе поколение саранчи. Как отмечает Крессман, второе поколение совпадёт с началом созревания урожая, что, в теории, представляет серьёзную угрозу. Согласно оценкам ООН, в этом году в африканском регионе 25 млн человек будут подвержены риску голода. Всемирный банк обещал оказать поддержку землепашцам и скотоводам на сумму $500 млн, однако голод может распространиться ещё до поступления средств. По словам Крессмана, в ближайшие недели многие насекомые могут двинуться на север: при худшем сценарии они могут пойти на Запад, вплоть до Атлантического океана.

Как пишет Der Spiegel, борьба с саранчой во многих африканских государствах сейчас идёт с активным применением инсектицидов. В Сомали также применяют ядохимикаты. Проблема в их использовании заключается в том, что эти препараты действуют через три недели после применения. Кроме того, некоторые из инсектицидов могут быть вредны и для человека. Впрочем, по мнению экспертов, в нынешней ситуации применение отравляющих веществ оправдано.

Остаётся проблема, заключающаяся в том, что большое количество саранчи находится в крайне отдалённых регионах, что затрудняет борьбу с ней, отмечает издание. Для вертолётов и маленьких самолётов такие расстояния слишком большие; автомобили не могут проехать туда из-за сезона дождей. Более того, ситуация осложняется из-за того, что в некоторых регионах продолжаются вооружённые конфликты.