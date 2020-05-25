wPolityce: Ливия может стать зоной геополитического разлома

Борьба мира с коронавирусом отодвинула на второй план многие конфликты, в том числе в Ливии, пишет польский журналист Марек Будзиш. В издании wPolityce.pl он отмечает, что именно Ливия превращается в район опосредованной войны, в котором сошлись интересы как региональных, так и мировых держав. И его исход может отразиться на будущем нынешних политических союзов.

«Непрекращающаяся борьба Европы и мира в целом с пандемией коронавируса отодвинула на задний план войну в Ливии и возможное влияние ливийских событий на формирование нового соотношения сил на мировой арене. А там много, что происходит», — рассказывает на портале wPolityce.pl польский журналист Марек Будзиш.

Фиаско закончилось напаступление маршала Хафтара на столицу страны. В результате ему пришлось объявить о выводе своих сил, которые больше года окружали Триполи. Автор обращает внимание на то, что, согласно мнению многих военных комментаторов, падение столицы было вопросом времени, но лишь до того момента, когда в ноябре прошлого года Турция решилась оказать военную помощь правительству Фаиза Сараджа.

Марек Будзиш полагает, что на данный момент конфликт в Ливии представляет собой самую серьёзную опосредованную войну, которая возможно определит конфигурацию будущих альянсов. Официально признанное ООН правительство в Триполи кроме помощи Турции пользуется поддержкой Катара, а также Италии. На стороне Хафтара, в свою очередь, выступает Саудовская Аравия, Египет, Россия, а также Франция и Греция. Турецкие дроны сражаются за контроль над ливийским воздушным пространством с китайскими дронами, а Анкара в целом применяет в Ливии российскую стратегию в Сирии, отмечает он.

Польский журналист также замечает вырисовывающееся небольшое сближение между Анкарой и Вашингтоном, в котором каждая из сторон преследует свои цели. Однако откладывание Анкарой сроков введения в эксплуатацию российских систем С-400, а также резкое падение уровня закупок российского газа, автор находит достойным внимания. Если такой тренд сохранится, то по мнению Будзиша, построенный россиянами за собственный счёт газопровод «Турецкий поток» никогда не окупится. Более того, Турция изменила курс своей газовой политики также в отношении Ирана — после взрыва при невыясненных обстоятельствах газопровода, по которому поступает газ из Тегерана. Начался ремонт, который по всей видимостибудет завершён ещё не скоро. Здесь автор находит увеличение экономического давления на Иран, которое сошлось во времени с обострением политики США и призывами вывода всех иностранных войск из Сирии.

Снижение Турцией уровня закупок российского природного газа также повлияло на темп строительства болгарского участка газопровода «Турецкий поток». Изначально открытие планировалось на 1 июня, но оно точно будет отсрочено, отмечает Будзиш. Он также обращает внимание на тот факт, что снижающийся интерес Турции к российскому газу уже привёл к резкому росту закупок Анкарой сжиженного газа из США.

В статье автор предлагает на примере Ливии проследить за тем, какой станет мировая политика в предстоящих десятилетиях. Изменчивые и временные союзы придут на смену постоянным альянсам и соглашениям о сотрудничестве. «В большей степени страны захотят прибегать к силе и проявлять решительность. Вместо вооружённого противостояния всё чаще можно будет наблюдать за экономическим давлением. Мировой порядок станет намного более хаотичным и непредсказуемым», — резюмирует на портале wPolityce.pl польский журналист Марек Будзиш.