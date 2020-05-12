Le Monde: опыт и быстрая реакция властей не дали Ближнему Востоку стать эпицентром COVID-19

На Ближнем Востоке удалось избежать широкого распространения коронавируса благодаря вовремя введённым ограничениям и готовности властей к сдерживанию эпидемии, сообщает Le Monde. Кроме того, локализации новой болезни мог способствовать образ жизни и особенности генома проживающих в этом регионе людей, отмечает издание.

Несмотря на опасения, на Ближнем Востоке (как и в Африке) благодаря ряду факторов удалось избежать массового заражения населения коронавирусом, пишет Le Monde. Так, по подсчёту ВОЗ, общее число умерших от новой болезни в этих государствах достигает 1125 человек, при этом больше всего случаев в Египте — 503 погибших. В относительном пересчёте на число жителей список возглавят ОАЭ, где на каждый миллион граждан приходится 17 погибших — для сравнения, во Франции этот показатель достигает 398 человек.

Согласно анализу издания, особенно благодатную почву для распространения COVID-19 подготавливала близость стран Персидского залива к Ирану — главному очагу инфекции в регионе, — вопиющее бездействие систем здравоохранения Сирии, Ливии и Ирака, а также растущее население Египта. Кроме того, беспокойство добавляли места скопления людей и вредные для здоровья условия в лагерях палестинских беженцев, сирийских переселенцев и работников-мигрантов, а также в тюрьмах, переполненных оппозиционерами.

В статье отмечается, что ещё малопонятно, почему такая бомба замедленного действия так и не сработала: за неимением окончательных объяснений, наблюдателям остаётся выдвигать более-менее обоснованные гипотезы. Почти все сходятся на том, что одним из факторов стала относительно быстрая реакция местных властей, которые приняли срочные карантинные меры, зная о незащищённости своего населения.

Показателен пример Саудовской Аравии, которая ещё до появления первых заразившихся отменила умру (малое паломничество) и 26 февраля закрыла доступ к Мекке и Медине. В Ливане со 2 марта, когда в стране насчитывалось только 13 заболевших, закрылись образовательные учреждения (раньше на две недели, чем во Франции), затем бары, клубы и рестораны, а 15 марта был введён общий карантин.

В Иордании 13 марта на свадьбе в Ирбиде с сотнями приглашённых несколько десятков гостей подхватили COVID-19 и могли распространить вирус на всю территорию страны. Однако решение властей через четыре дня ввести комендантский час с угрозой посадить нарушителей на год в тюрьму прервало эпидемиологическую цепочку: сейчас в государстве зарегистрировано 494 заражения и 9 умерших.

В странах Персидского залива к скорости реакции также добавилось массовое тестирование на коронавирус, которое стало возможно благодаря финансовой поддержке государств. Например, в ОАЭ, где проживают 9 млн жителей, в день проводят 30-40 тыс. тестов, что облегчает обнаружение, отслеживание и изоляцию больных. Во французской газете высказывается предположение, что эффективность таких мер может подкрепляться особенностями жизни в арабской стране: население в основном составляет молодёжь, менее подверженная тяжёлым формам заболевания; плохо развитая или несуществующая система общественного транспорта, препятствующая перемещению граждан; малая подвижность пожилого населения. Со своей стороны Саудовская Аравия вспомнила опыт, накопленный в борьбе с предыдущим коронавирусом — ближневосточным респираторным синдромом (MERS), который с 2012 года повлёк смерть 871 человека, половина из которых проживала в королевстве. Наконец, исторически сложилось, что Египет всегда был перекрёстком распространения различных эпидемий, поэтому у страны есть хороший арсенал подготовительных мер.

В заключение Le Monde подчёркивает, что у экспертов остаётся множество вопросов: действительно ли жара и влажность уменьшают активность вируса на поверхностях, помогает ли большое число вакцинаций и курильщиков в арабских странах противостоять эпидемии. По утверждению иракского антрополога здоровья Омара аль-Деваше, региону мог помочь концепт «локальной биологии», когда у населения есть отличия на генетическом уровне, связанные с природными и культурными факторами, а также пищевыми пристрастиями.