Der Spiegel: Иран и Сирия углубили военное сотрудничество для борьбы с США

Тегеран и Дамаск подписали соглашение об углублении военного сотрудничества двух стран, сообщает Der Spiegel. Оно позволит укрепить воздушную оборону, а также активнее противостоять давлению со стороны США. Глава Минобороны Сирии заявил, что американцам не удалось подчинить себе его страну, и заверил, что сирийская армия «обязательно» победит в этом конфликте.
Тегеран и Дамаск углубляют сотрудничество в военной сфере, сообщает Der Spiegel. Глава Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны Сирии Али Айюб подписали соответствующее соглашение. Оно позволит укрепить воздушную оборону и активнее противостоять давлению со стороны США.
В сирийском конфликте Тегеран поддерживает президента Башара Асада, а также финансирует различные военные организации, находящиеся в стране, например, «Хезболлу». При этом военно-воздушные силы Израиля регулярно наносят удары по целям в Сирии, чтобы Иран не мог расширить там своё влияние.
В прошлом месяце американцы ввели санкции против окружения Асада, чем ещё сильнее усугубили экономический кризис в стране. Власти Дамаска находятся в международной изоляции. Кроме Ирана и России, у них практически нет союзников. И всё же им удалось оттеснить своих противников. Провинция Идлиб — это последний оплот повстанцев, отмечает издание.
Сирийский конфликт длится уже девять лет, и за это время в нём погибло более 380 тыс. человек. Больше половины населения стали внутренними беженцами, другие скрылись в соседних странах или же в Европе. После подписания военного соглашения Али Айюб заявил, что США не удалось подчинить себе его страну, и заверил, что сирийская армия «обязательно» победит в этом конфликте.
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях.
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего главы и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.
В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени заявили, что за первые шесть месяцев 2020 года количество краж с банковских карт выросло на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Общероссийский народный фронт предлагает увеличить штрафы для автомобилистов за проезд на красный свет и установку «подложных номеров». Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил руководитель рабочей группы ОНФ Пётр Шкуматов.
Италия запрещает въезд и транзит в страну для граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил итальянский Минздрав.
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что решение правительства Китая об отмене большей части международных спортивных соревнований на территории страны не коснётся финала Гран-при по фигурному катанию.
Прямых научных данных о риске бесплодия из-за перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 на текущий момент нет, однако Минздрав России изучает отдельные появившиеся публикации по данному вопросу, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Предложенный Роспотребнадзором список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, включает те государства, которые, по мнению ведомства, соответствуют требованиям безопасности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что на территории страны будут доступны не менее трёх-четырёх вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Клинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах, которые проводятся в России, идут в штатном режиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.