Der Spiegel: Иран и Сирия углубили военное сотрудничество для борьбы с США

Тегеран и Дамаск подписали соглашение об углублении военного сотрудничества двух стран, сообщает Der Spiegel. Оно позволит укрепить воздушную оборону, а также активнее противостоять давлению со стороны США. Глава Минобороны Сирии заявил, что американцам не удалось подчинить себе его страну, и заверил, что сирийская армия «обязательно» победит в этом конфликте.

Тегеран и Дамаск углубляют сотрудничество в военной сфере, сообщает Der Spiegel. Глава Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны Сирии Али Айюб подписали соответствующее соглашение. Оно позволит укрепить воздушную оборону и активнее противостоять давлению со стороны США.

В сирийском конфликте Тегеран поддерживает президента Башара Асада, а также финансирует различные военные организации, находящиеся в стране, например, «Хезболлу». При этом военно-воздушные силы Израиля регулярно наносят удары по целям в Сирии, чтобы Иран не мог расширить там своё влияние.

В прошлом месяце американцы ввели санкции против окружения Асада, чем ещё сильнее усугубили экономический кризис в стране. Власти Дамаска находятся в международной изоляции. Кроме Ирана и России, у них практически нет союзников. И всё же им удалось оттеснить своих противников. Провинция Идлиб — это последний оплот повстанцев, отмечает издание.

Сирийский конфликт длится уже девять лет, и за это время в нём погибло более 380 тыс. человек. Больше половины населения стали внутренними беженцами, другие скрылись в соседних странах или же в Европе. После подписания военного соглашения Али Айюб заявил, что США не удалось подчинить себе его страну, и заверил, что сирийская армия «обязательно» победит в этом конфликте.