Contra Magazin: миру нужна Россия как противовес гегемонии США
За рубежом «есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей, и хотят, чтобы такой фактор в мире и в мировых делах существовал», заявил президент России Владимир Путин. «Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — подчеркнул глава Кремля.
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