Миру нужна сильная и процветающая Россия как «геополитический регулятор», который противостоит гегемонии США, пишет Contra Magazin. На это надеются не только люди в тех странах, где Москва открыто противостоит агрессии Вашингтона, например, в Сирии, но и в тех, где СМИ находятся «в цепких лапах трансатлантистов и друзей американцев», то есть, к примеру, в Германии, отмечает автор статьи Марко Майер.

За рубежом «есть люди, которые хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей, и хотят, чтобы такой фактор в мире и в мировых делах существовал», заявил президент России Владимир Путин. «Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — подчеркнул глава Кремля.

И с эти утверждением практически невозможно поспорить, пишет Contra Magazin. Многие действительно надеются, что Россия продолжит играть большую роль на геополитической арене. При чём эти люди живут не только в тех регионах, где Россия открыто противостоит агрессии США, например, в Сирии, но и в тех страна, где СМИ находятся «в цепких лапах трансатлантистов и друзей американцев», то есть, к примеру, в Германии, отмечает автор статьи Марко Майер.

В Москве видят важного «геополитического регулятора», который противостоит гегемонии Вашингтона и борется за независимость государств, объясняет издание. К тому же по сравнению с США и Китаем Россия менее агрессивна, ведь американцы пытаются контролировать мир с помощью военной силы, санкций и шантажа, а китайцы — финансового давления.

Позитивное влияние России на мир связано и с личностью самого Владимира Путина, олицетворяющего благоразумие, ясность и стратегическое мышление, добавляет Майер. Так что не удивительно, что число его фанатов по всему миру растёт.