Командующий военно-морской группировкой НАТО: влияние России в Средиземном море неоспоримо

Россия — один из главных государственных субъектов в Средиземном море с заметным присутствием в Ливии и Сирии, заявил в интервью ABC командующий второй постоянной военно-морской группы НАТО Мануэль Агирре Алдерегия. По его словам, влияние Москвы неоспоримо и требует к себе особого внимания, чтобы понять, как может развиваться ситуация в этих двух странах.
С 30 июня Испания возглавляет группировку Североатлантического альянса в Средиземном море — вторую постоянную военно-морскую группы НАТО (SNMG-2), пишет испанское издание ABC. В эту флотилию входят корабли различных стран. Командует этой группировкой капитан испанских ВМС Мануэль Агирре Алдерегия.
Испанское издание пообщалось с ним по телефону. Среди прочего, он отметил, что в настоящий момент в Средиземном море сложилась «сложная ситуация».
«Так происходило всегда на протяжении истории, поскольку это маленькое море, где у многих стран есть свои интересы, — подчеркнул Мануэль Агирре Алдерегия. — В настоящее время это глобальная сцена, где дипломатическая, информационная, военная и экономическая деятельность стран, желающих влиять на региональную политику ради укрепления своих позиций в таких областях, как безопасность и оборона, свободный доступ к открытым водам, эксплуатация природных ресурсов или доступ к источникам энергии, переплетается с деятельностью негосударственных субъектов, связанных с торговлей людьми и оружием, терроризмом или потоком беженцев».
На вопрос издания о том, беспокоит ли его присутствие России в Сирии и Ливии, испанский капитан ответил: «Россия — один из главных государственных субъектов в Средиземном море с заметным присутствием в Ливии и Сирии. Её влияние неоспоримо и требует к себе особого внимания, чтобы понять, как может развиваться ситуация в этих двух странах, которые являются основными источниками нестабильности в Средиземноморском регионе».
При этом он подчеркнул, что военное присутствие России в этом регионе никак не сказывается на развёртывании военно-морских сил НАТО.
Как отмечает ABC, средиземноморская военно-морская группировка во главе с испанским фрегатом «Альваро де Басан» уже направилась в Чёрное море для участия в военно-морских манёврах, организуемых Болгарией. В манёврах также примут участие американский эсминец и три болгарских судна. После учений они посетят украинский город Одессу, находящийся в 380 км от базы ВМФ России в Севастополе.
«В Чёрном море мы надеемся найти относительно нормальную ситуацию, принимая во внимание, что между двумя прибрежными странами, Украиной и Россией, существует неразрешённый кризис с последствиями в морской сфере, которые влияют на свободу судоходства в некоторых районах этого моря», — заявил Мануэль Агирре Алдерегия.
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