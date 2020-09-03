NYT: стычки между военными США и России не прекратятся, пока Трамп не даст Москве «агрессивный» отпор

В последнее время российские и американские военные всё чаще сталкиваются друг с другом по всему миру, что ведёт к рекордному росту напряжённости между двумя державами и грозит несчастными случаями, пишет The New York Times. При этом, по мнению аналитиков, «российские провокации» будут продолжаться в том случае, если администрация не начнёт действовать более агрессивно и не укажет России на то, что попытки подорвать американские интересы ей дорого обойдутся.

Над Чёрным морем российские истребители неоднократно шли на сближение с бомбардировщиком ВВС США B-52; подчас их разделяло не более 30 м. Неподалёку от Аляски американской авиации пришлось перехватывать шесть российских военных самолётов. В Сирии после того, как российский бронетранспортёр осознанно протаранил американский патруль, травмы получили семь военнослужащих США, пишет The New York Times.

На прошлой неделе в течение всего нескольких дней угольки напряжённости между американскими и российскими военными полыхнули сразу в нескольких точках по всему миру. В результате недавних стычек и без того непростые отношения между Вашингтоном и Москвой стали ещё более натянутыми.

Это дало кандидату в президенты США Джо Байдену упрекнуть Дональда Трампа в том, что он не потрудился публично поднять тему сирийского столкновения: «Вы слышали, чтобы президент об этом хотя бы словом обмолвился? Чтобы он хотя бы пальцем пошевелил?» Байден также раскритиковал американского лидера за то, что тот не поднял тему российских наград за головы американских военных в Афганистане в ходе телефонных переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным.

Вышеупомянутые эпизоды произошли то время, как критики Трампа говорят о том, что президент не только проигнорировал «растущую агрессию России по отношению к Западу», но и занимается потаканием Москве. В частности, американский лидер сократил военное присутствие США в Германии на 12 тыс. человек, а также пригласил Путина на расширенное заседание группы G7 несмотря на то, что Россию исключили из этой организации после «аннексии»* Крыма.

Периодические стычки в воздухе, на море и на суше между Москвой и Вашингтоном, которые заставляют вспомнить о временах холодной войны, происходят на протяжении последних двух лет в рамках растущего соперничества между двумя державами. Однако в последнее время американские чиновники отмечают всплеск подобных эпизодов, притом что эти инциденты увеличивают вероятность несчастного случая.

«Похоже, что в последние месяцы Россия активизировала свои агрессивные действия, — отметил по этому поводу генерал сухопутных сил США в отставке Кёртис Скапаротти. — Подозреваю, что они увидели окно возможностей и решили вести себя более агрессивно с учётом того, что всё внимание обращено на коронавирус».

Что же касается сирийского инцидента, то Россия всё чаще сталкивается с американскими военнослужащими в этом регионе, нарушая таким образом, по мнению чиновников США, соглашение держаться друг от друга подальше.

На видео стычки, которое появилось в Twitter, видно, как российские и американские транспортные средства едут по открытому полю. Затем российский транспорт идёт на сближение с американской машиной и таранит её. В это время над американцами на низкой высоте барражирует российский вертолёт. В результате этот инцидент стал поводом для взаимных обвинений.

В частности, по словам официального представителя Центрального командования капитана Билла Урбана, русские «агрессивно и безответственно преследовали конвой коалиции, после чего врезались в бок американского транспортёра, в то время как российский вертолёт осуществил манёвр на чрезвычайно низкой высоте». Всё это, по версии американской стороны, произошло после того, как российским и американским силам не удалось наладить канал связи, с тем чтобы договориться о проходе через район в Восточной Сирии.

Заявления Пентагона, однако, значительно расходятся с российской версией событий. В телефонном разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Марком Милли глава Генштаба России Валерий Герасимов отметил, что «в нарушение имеющихся договорённостей» военнослужащие Вооружённых сил США осуществили попытку блокирования российского патруля.

Между тем, в нескольких тысячах километрах от Сирии соперничество Москвы и Вашингтона снова дало о себе знать, когда американские F-22 перехватили шесть российских противолодочных самолётов Ту-142 в 50 морских милях от побережья Аляски.

По словам американских чиновников, хотя Россия иногда прощупывает подобным образом воздушное пространство неподалёку от США и Канады, в последнее время подобные инциденты значительно участились. «В этом году мы осуществили более десятка перехватов — рекордный показатель за последние годы», — отметил глава Объединённого командования противовоздушной обороны североамериканского континента генерал-лейтенант Глен Ванхерк.

Вскоре после столкновения неподалёку от Аляски США провели собственную демонстрацию силы, когда над территорией нескольких европейских стран прошли четыре бомбардировщика B-52. Россия отреагировала на это тем, что два Су-27 несколько раз шли наперерез бомбардировщикам, порой приближаясь к ним на расстояние 30 м. По словам американских военных, российские лётчики повели себя «небезопасно и непрофессионально».

«Подобные действия, которые увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и не соответствуют ни понятиям о лётном мастерстве, ни международным правилам полётов», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

По мнению аналитиков, подобные «российские провокации», скорее всего, будут продолжаться в том случае, если администрация Трампа не начнёт действовать более агрессивно.

«Подход Москвы всегда заключался в том, чтобы немного нарушить приличия, а затем подождать реакции, — считает исполнительный директор Центра анализа европейской политики Алина Полякова. — Подобная модель поведения России означает, что мы не указали на грозящие ей серьёзные последствия, с тем чтобы остановить обострение в отношениях повсюду, где русские пытаются подорвать интересы США».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).