Трамп: если Байдена выберут президентом — Америку ждёт революция

Джо Байден — «слабый человек», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, говоря о своём сопернике по предвыборной гонке. По мнению американского лидера, демократического кандидата контролируют «люди, находящиеся в тени», и если ему достанется президентское кресло, эти люди одержат верх и «захватят города» — и тогда страну ждёт революция.

Но если говорить о роли Министерства юстиции в поддержке правоохранительных органов, чтобы быстрее разобраться с этими группами… Ведь, как оказалось, многие лица, приехавшие на протесты в Висконсин, даже не из этого штата. Те, которых арестовали.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Да-да, мы их всех взяли.

Может ли Минюст сделать что-то больше? И что он мог бы сделать, чтобы по-настоящему вселить праведный страх в этих участников жёстких выступлений? Не мирных протестующих, а тех, кто участвует в актах насилия?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Минюст на данный момент много всего расследует. Я даже сейчас вам продемонстрирую. Специально взял с собой вот эти записи, потому что у нас тут с вами очень важное интервью. Я вам зачитаю. Итак, с тех пор как мы ввели новую инициативу, в Канзас-сити уровень насилия снизился втрое, в Индианаполисе было конфисковано 49 единиц оружия, было осуществлено более 1000 арестов. Минюст разбирается с насилием и преступностью по всей стране. Но вы о таком не читаете. ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ помогают Портлендскому департаменту полиции. Но ты не можешь много чего сделать, если с тобой вообще никак не сотрудничают.

Но если они не знают, что могут загреметь на 10 лет в тюрьму за свои действия, они так и будут продолжать этим заниматься. Так как переизбрание Трампа поможет разрядить ситуацию в США? Байден вот утверждает, что он всех успокоит. Как переизбрание Трампа поможет…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да никого он не успокоит.

Почему? Почему не успокоит?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Байден никого не успокоит. Они возьмут верх. Они победят. Если Байден станет президентом, они победят. Он слабый человек. Им управляют, как марионеткой. Так что речь будет идти не об «урегулировании ситуации», а о том, что они победят, захватят ваши города. Это революция, понимаете? Революция. И наш народ не будет такое поддерживать. Американцы не будут с этим мириться. Подавляющее большинство людей, таких как я.

Каждый раз, когда я говорю о важности закона и порядка в соцсетях, я получаю огромный позитивный отклик. Наш народ не будет мириться с таким исходом. Если вы говорите о том, чтобы всех успокоить, то да, они успокоятся, потому что одержат верх. Посмотрите, что сейчас происходит.

А Байден, он… Да я даже не хочу говорить про Байдена, потому что он ничего не контролирует. Они его контролируют…

Тогда кто, по-вашему, контролирует Байдена? Кто тянет за ниточки? Бывшие сотрудники администрации Обамы?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это люди, о которых вы даже никогда и не слышали. Люди, которые находятся в тени. Люди…

Что вы имеете в виду? Как-то смахивает на теорию заговора. Что это за люди в тени?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да нет. Это просто люди, о которых вы не знаете. Эти люди сейчас действуют на улицах. Они контролируют улицы. На этих выходных в кое-каком городе наши люди сели на самолёт. И весь этот самолёт был почти целиком забит отморозками в тёмных, чёрных униформах, обмундировании и во всём подобном. Они были в самолёте.

Где это было?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Когда-нибудь я вам скажу. Сейчас мы это расследуем. Самолёт вылетал из одного города, и наш человек ехал на Национальный съезд Республиканской партии. И таких, как он, в салоне было человек семь. И полно личностей, которые летели, чтобы устроить нечто очень нехорошее. Они ехали с определённой целью.

Они летели в Вашингтон?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да. Всё это происходит…

Но ведь кто-то это всё финансирует? Как это можно проследить?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Деньги дают очень глупые богатые люди, которые не понимают, что если их дело выгорит, хотя такого не будет, их бросят на съедение волкам с такой готовностью, какой свет не видывал.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.