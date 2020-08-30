Newsweek Оригинал

Newsweek: Пелоси и Шифф заявили, что только Москва «активно вмешивается» в выборы США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидеры демократов в конгрессе США раскритиковали решение Аппарата национальной разведки прекратить брифинги о безопасности президентских выборов. Более того, в своём совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель парламентского комитета по разведке Адам Шифф обвинили Россию в том, что только она предпринимает «комплекс мер, чтобы подорвать голосование», пишет Newsweek.
Newsweek: Пелоси и Шифф заявили, что только Москва «активно вмешивается» в выборы США
Reuters
Аппарат директора национальной разведки США (ODNI) анонсировал, что прекращает брифинги, посвящённые безопасности президентских выборов. Это решение вызвало жёсткую критику со стороны спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и председателя парламентского комитета по разведке Адама Шиффа, пишет Newsweek.
 
По словам издания, накануне ODNI отправил американским законодателям серию посланий. В них директор национальной разведки Джон Рэтклифф сообщает, что вместо брифингов его ведомство будет предоставлять обновления о ситуации в письменном виде.   
 
«Я считаю, что такой подход помогает гарантировать в максимально возможной степени то, что информация, которую ODNI предоставляет конгрессу в поддержку ваших надзорных обязанностей, касающихся безопасности выборов, иностранного злонамеренного влияния и вмешательства в выборы, не будет неправильно понята и политизирована, — подчеркнул Рэтклифф. — Он также позволит лучше защитить наши источники, методы и наиболее важную информацию от дополнительного несанкционированного раскрытия или неправомерного использования».
 
Пелоси и Шифф опубликовали в Twitter совместное заявление, в котором призвали ODNI возобновить брифинги. Они осудили шаг ведомства, назвав его «шокирующим отказом от своей законной обязанности держать конгресс в курсе последних событий и предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать американскую демократию».
 
«Вместо прозрачности администрация Трампа <...> уже стремилась продвигать ложную версию о равной заинтересованности нескольких стран в  выборах и политике США. Цели и действия России, Китая и Ирана  не одно и то же. Только одна страна  Россия  активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить такой исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — предположили авторы письма.
 
Ранее в этом месяце советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен со ссылкой на данные разведки США заявил, что и Китай, и Россия пытаются «вмешаться» в президентские выборы. Причём он утверждал, что КНР «ведёт кибервойну», чтобы лишить Трампа победы на выборах, так как он ввёл против страны санкции. 
 
За несколько дней до того, как О'Брайен заговорил о Китае, директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина обвинил Россию в том, что она использует методы «дезинформации и пропаганды», чтобы «создавать и усиливать ложные представления» о кандидатах. Таким образом, по его словам, Москва якобы планирует помешать предвыборной кампании бывшего вице-президента Джо Байдена, напоминает Newsweek.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп Китай конгресс Нэнси Пелоси президентские выборы Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров