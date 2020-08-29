NPR: Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена

Во время встречи со сторонниками в Нью-Гэмпшире американский президент вновь обрушился с критикой на своего оппонента Джо Байдена. Он заявил, что кандидат от демократов выдвигается на ранее невиданной в США «крайней левой платформе», и его победа обрадует зарубежных противников Вашингтона, так как приведёт к разрушению страны изнутри, передаёт NPR.

В пятницу на митинге в Нью-Гэмпшире речь Дональда Трампа имела совершенно иной тон, нежели его обращение к национальному съезду Республиканской партии днём ранее. Выступая перед сторонниками, президент вернулся к своему фирменному «напыщенному, беззаботному стилю кампании», повторяя многие из ранее поднятых им тем — от надвигающейся «социалистической» угрозы до нападок на своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, пишет NPR.

«Вчера вечером я произнёс большую речь. Говорю: «Что у меня запланировано завтра вечером?» «Вы собираетесь в Нью-Гэмпшир. Но, сэр…», — рассказывал глава Белого дома собравшимся, якобы воспроизводя беседу с одним из своих сотрудников, прежде чем его прервали аплодисменты.

«Но, сэр, мы можем отменить поездку в Нью-Гэмпшир. Ведь, вы знаете, у вас был важный вечер. Мы можем…». А я говорю: «Вы спятили? У меня духу не хватит отменить поездку в Нью-Гэмпшир». Я должен завоевать расположение Нью-Гэмпшира, и я обожаю его жителей. Вы очень хорошо ко мне относитесь», — добавил Трамп.

Во время выступления политик неоднократно атаковал Байдена, называя его «крайне левым экстремистом». Он также усиливал критику в адрес соратницы его оппонента Камалы Харрис —первой женщине, имеющие африкано-азиатское происхождение, которая может стать вице-президентом США, обращает внимание NPR.

«Джо Байден баллотируется на самой крайней левой платформе из всех кандидатов в истории Америки. И если наши иностранные противники разрабатывали план по уничтожению Соединенных Штатов изнутри, то им не стоило бы искать дальше этой пары Байден-Харрис», — предположил Трамп.

«А как насчет неё? Она красавица? Но что это за красота? — риторически спросил президент под смех толпы. — Они (Демократическая партия. — ИноТВ) выбрали женщину, которая уверенно начинала. Она была одной из фавориток (в праймериз. — ИноТВ). В течение нескольких месяцев она скатилась».

«Она была ужасна. И такого президента вы хотите? Возможно? Я так не думаю. Знаете, я тоже хочу увидеть первую женщину-президента, но мне бы не хотелось видеть, как женщина добивается этого поста так, как это делает она. И она некомпетентна. Некомпетентна», —добавил он.

Под одобрение сторонников Трамп рассуждал о том, что улицы городов, которыми управляют демократы, наводнили «головорезы». При этом он раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Баузер за её обращение с мирным протестом, который проходил на фоне выступления президента.

«Что мне не понравилось… вы видели это, верно? Когда все закончилось? Вы видели, когда все закончилось? Головорезы на улице. Из-за того, что мэр Вашингтона, округ Колумбия —демократ. Это ещё один демократ, который не верит в закон и порядок», — подчеркнул Трамп.

«И вы знаете, что мы выделяем на управление Вашингтоном много денег. Но они плохо справляются с этим. Его мэр, она ничем не управляет. Эти невероятные люди со всей страны, со всего мира, которые были там (на национальном съезде Республиканской партии. — ИноТВ) вчера вечером, они вышли на улицу к кучке головорезов. И не будем забывать, что это были не дружелюбные протестующие, а головорезы. Это были головорезы», — добавил он.

По мнению NPR, Трамп также сгустил краски относительно ситуации с сенатором-республиканцем от Кентукки Рэндом Полом, к которому подошли протестующие, когда он покидал съезд. Демонстранты потребовали привлечь к ответственность полицейских, которые убили 26-летнюю сотрудницу медицинской помощи Бреонну Тейлор в её собственном доме в Луисвилле.

«Когда такой сенатор, как Рэнд Пол выходит… и, слава Богу, его окружали хорошие полицейские, и они подверглись ужасному обращению. А у Рэнда Пола вчера вечером были большие проблемы. Он хороший парень, он мой друг. И подобное ни с кем не должно случаться», — сказал Трамп.

Трамп выступил с речью перед тесно стоящими людьми, многие из которых не были в масках, несмотря на то, что число погибших от коронавируса в США превысило 180 тыс. человек. На объявление надеть защитные средства, что в Нью-Гэмпшире является требованием для собраний численностью более 100 человек, участники митинга ответили свистом.

Один из собравшихся инженер Тимоти Парнелл считает, что критика со стороны демократов, касающаяся борьбы Трампа с коронавирусом, абсурдна. «Единственное условие, при котором президент мог бы добиться большего, если бы он был ясновидящим, — сказал мужчина. — Он прислушивался к советам учёных, к которым за ними обращался. Я не припомню, что бы он не следовал их инструкциям».

Ещё одна участница митинга Мелисса Коут считает, что Трамп заслуживает ещё один срок в Белом доме за свой патриотизм. «Мир уже не тот, что был раньше, но одна вещь, которая мне нравится в президенте Трампе, — он стопроцентный американец, он любит нашу страну, —сказала она. — Байден? Он любит себя».