NPR Оригинал

NPR: Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время встречи со сторонниками в Нью-Гэмпшире американский президент вновь обрушился с критикой на своего оппонента Джо Байдена. Он заявил, что кандидат от демократов выдвигается на ранее невиданной в США «крайней левой платформе», и его победа обрадует зарубежных противников Вашингтона, так как приведёт к разрушению страны изнутри, передаёт NPR.
NPR: Трамп предрёк Америке уничтожение изнутри в случае победы «экстремиста» Байдена
Reuters

В пятницу на митинге в Нью-Гэмпшире речь Дональда Трампа имела совершенно иной тон, нежели его обращение к национальному съезду Республиканской партии днём ранее. Выступая перед сторонниками, президент вернулся к своему фирменному «напыщенному, беззаботному стилю кампании», повторяя многие из ранее поднятых им тем  от надвигающейся «социалистической» угрозы до нападок на своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, пишет NPR.

«Вчера вечером я произнёс большую речь. Говорю: «Что у меня запланировано завтра вечером?» «Вы собираетесь в Нью-Гэмпшир. Но, сэр…»,  рассказывал глава Белого дома собравшимся, якобы воспроизводя беседу с одним из своих сотрудников, прежде чем его прервали аплодисменты.
 
«Но, сэр, мы можем отменить поездку в Нью-Гэмпшир. Ведь, вы знаете, у вас был важный вечер. Мы можем…». А я говорю: «Вы спятили? У меня духу не хватит отменить поездку в Нью-Гэмпшир». Я должен завоевать расположение Нью-Гэмпшира, и я обожаю его жителей. Вы очень хорошо ко мне относитесь»,  добавил Трамп.
 
Во время выступления политик неоднократно атаковал Байдена, называя его «крайне левым экстремистом». Он также усиливал критику в адрес соратницы его оппонента Камалы Харрис первой женщине, имеющие африкано-азиатское происхождение, которая может стать вице-президентом США, обращает внимание NPR.
 
«Джо Байден баллотируется на самой крайней левой платформе из всех кандидатов в истории Америки. И если наши иностранные противники разрабатывали план по уничтожению Соединенных Штатов изнутри, то им не стоило бы искать дальше этой пары Байден-Харрис»,  предположил Трамп.
 
«А как насчет неё? Она красавица? Но что это за красота? — риторически спросил президент под смех толпы. — Они (Демократическая партия.  ИноТВ) выбрали женщину, которая уверенно начинала. Она была одной из фавориток (в праймериз.  ИноТВ). В течение нескольких месяцев она скатилась».
 
«Она была ужасна. И такого президента вы хотите? Возможно? Я так не думаю. Знаете, я тоже хочу увидеть первую женщину-президента, но мне бы не хотелось видеть, как женщина добивается этого поста так, как это делает она. И она некомпетентна. Некомпетентна», добавил он.  
 
Под одобрение сторонников Трамп рассуждал о том, что улицы городов, которыми управляют демократы, наводнили «головорезы». При этом он раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Баузер за её обращение с мирным протестом, который проходил на фоне выступления президента.  
 
«Что мне не понравилось… вы видели это, верно? Когда все закончилось? Вы видели, когда все закончилось? Головорезы на улице. Из-за того, что мэр Вашингтона, округ Колумбия демократ. Это ещё один демократ, который не верит в закон и порядок»,  подчеркнул Трамп.
 
«И вы знаете, что мы выделяем на управление Вашингтоном много денег. Но они плохо справляются с этим. Его мэр, она ничем не управляет. Эти невероятные люди со всей страны, со всего мира, которые были там (на национальном съезде Республиканской партии. — ИноТВ) вчера вечером, они вышли на улицу к кучке головорезов. И не будем забывать, что это были не дружелюбные протестующие, а головорезы. Это были головорезы»,  добавил он.
 
По мнению NPR, Трамп также сгустил краски относительно ситуации с сенатором-республиканцем от Кентукки Рэндом Полом, к которому подошли протестующие, когда он покидал съезд. Демонстранты потребовали привлечь к ответственность полицейских, которые убили 26-летнюю сотрудницу медицинской помощи Бреонну Тейлор в её собственном доме в Луисвилле.
 
«Когда такой сенатор, как Рэнд Пол выходит… и, слава Богу, его окружали хорошие полицейские, и они подверглись ужасному обращению. А у Рэнда Пола вчера вечером были большие проблемы. Он хороший парень, он мой друг. И подобное ни с кем не должно случаться»,  сказал Трамп.
 
Трамп выступил с речью перед тесно стоящими людьми, многие из которых не были в масках, несмотря на то, что число погибших от коронавируса в США превысило 180 тыс. человек. На объявление надеть защитные средства, что в Нью-Гэмпшире является требованием для собраний численностью более 100 человек, участники митинга ответили свистом.
 
Один из собравшихся инженер Тимоти Парнелл считает, что критика со стороны демократов, касающаяся борьбы Трампа с коронавирусом, абсурдна. «Единственное условие, при котором президент мог бы добиться большего, если бы он был ясновидящим,  сказал мужчина.  Он прислушивался к советам учёных, к которым за ними обращался. Я не припомню, что бы он не следовал их инструкциям».
 
Ещё одна участница митинга Мелисса Коут считает, что Трамп заслуживает ещё один срок в Белом доме за свой патриотизм. «Мир уже не тот, что был раньше, но одна вещь, которая мне нравится в президенте Трампе,  он стопроцентный американец, он любит нашу страну, сказала она.  Байден? Он любит себя».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NPR США Северная Америка
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп президентские выборы протест США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров