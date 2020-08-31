ABC News: после трагедии в Портленде Трамп вступил в перепалку с мэром

После того как в Портленде во время беспорядков был убит человек, президент США обрушился с критикой на городское руководство, передаёт ABC News. В своих твитах Дональд Трамп назвал мэра Портленда, демократа Теда Уилера, некомпетентным дураком, а тот, в свою очередь, посоветовал президенту «не соваться под руку». Тем временем власти Висконсина призывают Трампа отменить запланированный визит в очаг беспорядков — город Кеношу.

Начнём наш сегодняшний выпуск с репортажа о нестабильности в стране. Продолжаются акции протеста с требованиями расовой справедливости, и снова на них гибнут люди.



На этот раз речь идёт о кадрах из Портленда, где демонстрации проходили каждый день на протяжении месяцев. На видео с воздуха видно, как в центр города въезжает колонна автомобилей с флагами Трампа. После наступления темноты на улицах звучат выстрелы. Один человек — похоже, сторонник полиции — погибает на месте. Тот, кто, по всей видимости, стрелял в этой рассредоточенной толпе, сегодня по-прежнему на свободе.



Президент Трамп сегодня утром в Twitter резко раскритиковал мэра Портленда, демократа Теда Уилера, назвав его дураком, а собственных сторонников (прибывших в город. — ИноТВ) прошлой ночью — «замечательными патриотами».



Но сегодня мэр Портленда Тед Уилер ответил президенту, что был бы признателен, если бы тот оказал поддержку, если же нет — цитирую: «не суйся под руку».



Новый очаг напряжённости возник на фоне продолжающегося в Кеноше расследования инцидента, в котором полицейский стрелял в Джейкоба Блейка. Там под стражей находится подросток, обвиняемый в убийстве двух человек во время беспорядков на этой неделе.



С репортажем из Кеноши, штат Висконсин, корреспондент ABC News Зорин Ша.



Сегодня вечером американские города на взводе: среди протестующих вспыхивает насилие. В одном случае это привело к смерти человека. В Портленд въезжают грузовики, люди машут протрамповскими флагами. Участники контрпротестов вступают в столкновение с демонстрантами, требующими расового равенства. Из этого грузовика в протестующих, судя по всему, распылили перцовый газ.



На этой видеозаписи видно, как позже той ночью мужчина открывает огонь. Сразу же после попадания в жертву вооружённый преступник убегает. Сегодня он всё ещё на свободе. Причина стрельбы неизвестна, но на одежде погибшего был флаг Blue Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение». — ИноТВ).



ЧАК ЛОВЕЛЛ, начальник полицейского бюро Портленда: Мы просим всех, кто располагает информацией, видеозаписями или свидетельствами очевидцев: пожалуйста, выйдите на связь и поделитесь этой информацией со следствием.



Сегодня утром — шквал твитов от президента Трампа. Он назвал мэра Портленда Теда Уилера «некомпетентным» и ретвитнул видео с колонной грузовиков, въезжающих в город, назвав этих людей «замечательными патриотами». Сегодня мэр резко раскритиковал президента.



ТЕД УИЛЕР, мэр Портленда: Господин президент, вы что, серьёзно теряетесь в догадках, почему сейчас впервые за десятилетия в Америке такой уровень насилия? Это вы создали ненависть и раскол.



Напряжённость возникла и в Таллахасси, штат Флорида. Полиция заявляет, что демонстранты Black Lives Matter напали на этого человека, который «записывал» их протест. Он вынул своё зарегистрированное оружие — и протестующие разбежались, ища укрытия. Полиция взяла мужчину под стражу и отпустила его без предъявления обвинений.



Эскалация насилия произошла после того, как в воскресенье стреляли в Джейкоба Блейка. Сотрудник полиции выстрелил ему в спину семь раз, когда тот пытался сесть в машину.



На этих выходных шествия в Кеноше были мирными. Семья (Блейка. — ИноТВ) неоднократно призывала к прекращению столкновений, но часть вины возложила на президента.



ЗОРИН ША, корреспондент ABC News: Что именно вы бы хотели сказать людям, подстрекающим к насилию на некоторых из этих митингов?



ДЖАСТИН БЛЕЙК, дядя Джейкоба Блейка: Как они могут не стремиться к насилию, когда тот, кто сидит у нас в Белом доме, постоянно его разжигает? Вы думали, это не выльется на улицы? Вылилось.



Хаос после этого инцидента со стрельбой привёл к смерти двух людей в Кеноше. 17-летний Кайл Риттенхаус, как сообщается, во время столкновений застрелил двоих, с перерывом всего в несколько секунд. Его адвокат утверждает, что это была самооборона.



Высказался на этот счёт и президент: он лайкнул твит, в котором говорилось: «Кайл Риттенхаус — хороший пример того, что побудило меня голосовать за Трампа».



Зорин Ша сегодня с нами на прямой связи из Кеноши. Зорин, я знаю, что сейчас стали известны новые подробности. Вы заполучили письмо губернатора Висконсина, в котором тот просит президента Трампа пересмотреть свои планы посетить Кеношу во вторник.



ЗОРИН ША: Верно, Том. Местный губернатор-демократ направил письмо, в котором говорится, что он и другие руководители обеспокоены тем, что может значить визит Трампа для Кеноши и для штата. Губернатор выражает опасения, что визит может помешать району залечить раны, а также может оттянуть ресурсы, имеющие важнейшее значение для безопасности людей здесь. Том?



Повторюсь, эта поездка намечена на вторник. Новости нам сообщила Зорин Ша. Спасибо, Зорин.



Дата выхода в эфир 30 августа 2020 года.