«Классовая война, замаскированная под расовый конфликт» — Fox News о новой волне беспорядков в США

После того как в Кеноше, штат Висконсин, полицейский выстрелил в чернокожего, в городе вспыхнули беспорядки с избиениями и поджогами, причём СМИ и демократы в руководстве штата поддержали «мирных протестующих», передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, погромы уничтожают американский средний класс в соответствии с предвыборной стратегией Демократической партии.

Таких видео в интернете — на долгие часы просмотра. Прошлой ночью они разгромили, разрушили Кеношу. Всех, кто стоял у них на пути, избили. Вот этого мужчину ударом свалили наземь, так что он потерял сознание. Ему 71 год, он не делал ничего плохого, просто пытался защитить свой магазин от поджигателей. Посмотрите, что произошло.



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: У этого бедняги загорелось заведение. Блин, надо ему помочь! Меня побьют… Эй! Эй! Эй! Нет! Нет! Нет! Вы в порядке?



Беспорядки на улицах чинила практически одна молодёжь. Так бывает всегда. Пока пламя пылало, нормальные люди в Кеноше прятались по домам. Так уж вышло, что в этом городе заметная доля населения — латиноамериканские иммигранты. Нет никаких свидетельств того, что они вообще участвовали в этих событиях. Они не орали на улицах про полицию или Black Lives Matter. Они здесь, чтобы работать. Вот что делают работающие люди, они работают. Они не устраивают беспорядки. Как будто нам не хватало доказательств, что это на самом деле классовая война, замаскированная под расовый конфликт! Именно так! Всё это задумано, чтобы разгромить американский средний класс. Так оно и получается.



Сегодня утром, когда над Кеношей взошло солнце, масштаб разрушений стал болезненно очевиден. Посмотрите на эту владелицу магазина в Кеноше. Она обнаружила, что все плоды её трудов пропали.



ЖЕНЩИНА: Они пришли и разрушили наш район. Это был не их район, чтоб они его разрушали! Это ужасно! Это просто… Этот бизнес открылся в 1961 году, мы обслуживали всех! Это так неправильно! Не знаю, что ещё сказать…



«Мы обслуживали всех», — говорит она. В её голосе слышно недоумение. «Почему они так поступили со мной?» Короткий ответ: потому что могли. Никто не помешал им сжечь её предприятие. Или сжечь город.



Демократическая партия округа Кеноша их не останавливала. Демократическая партия Кеноши решила поддержать агрессивную толпу. Партия заколотила свою местную штаб-квартиру — просто на случай, если её собственные избиратели по ошибке примут её за ресторан Wendy’s или за церковь. А потом приклеили стикеры BLM на фанеру.



Почему же всё это происходит? Что послужило предлогом для этих беспорядков? Почему агрессивные толпы крушат Кеношу? Возможно, вы знаете эту историю в общих чертах. В воскресенье полиция выстрелила в мужчину по имени Джейкоб Блейк. И в самые первые часы, когда принимаются решения о том, как реагировать, демократы уверили нас, что Блейк был совершенно невинной жертвой. Совсем как Джордж Флойд был, по их словам, совершенно невинной жертвой.



Но теперь мы знаем, что всё было сложнее. Так обычно и бывает. Блейк был в розыске за преступления сексуального характера, ранее он был замечен в насильственных действиях, в том числе в домашнем насилии. Самое важное: за несколько секунд до того, как в него выстрелили, Блейк дрался с полицейскими. Это ясно из остальной части видео. Но мы смогли посмотреть его уже после того, как они начали жечь город Кеноша. На видеозаписи полицейские, судя по всему, говорят Блейку бросить нож. Ранее Блейка уже арестовывали за то, что он угрожал людям огнестрельным оружием. Так что у полиции были основания нервничать. Блейк отказался сдаться, направился прямиком к своей машине и потянулся за чем-то. Тогда полицейские в него и выстрелили.



Итак, вопрос в том, было ли у Блейка в машине огнестрельное оружие. Это центральный вопрос. И, что интересно, власти не хотят нам на него отвечать. Генпрокурор Висконсина отказался говорить, был ли Блейк вооружён. Даже когда его прямо об этом спросили. Повторюсь, это не пустяк, это самое главное. Если у Джейкоба Блейка было огнестрельное оружие, сотрудники полиции правильно сделали, что выстрелили в него. Точка. Так что нам следует сразу же об этом узнать, прежде чем ещё больше домов сгорит и ещё больше 71-летних стариков изобьют на улице до потери сознания.



Но мы сегодня не знаем ответа. Тони Иверс, левый губернатор Висконсина, не хочет, чтобы вы знали ответ. Он хочет, чтобы вы верили, что Блейку выстрелил в спину коп-расист — за то, что тот чёрный. Может быть, это правда. А может быть, нет. Может быть, у нас есть право знать подробности? Но Иверс не хочет, чтобы подробности стали достоянием общественности. Он хочет беспорядков.



CNN тоже хочет беспорядков. Вчера вечером на протяжении нескольких секунд CNN случайно говорил правду о событиях в Кеноше. Это примечательно. Следите за изображением на экране. Посмотрите, как они стирают любые упоминания о насилии.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: Опишите обстановку, расскажите нам, что вы узнали.



НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ: С 20:00 объявлен комендантский час после протестов с применением насилия, возникших из-за выстрела полицейского в безоружного чернокожего мужчину в Висконсине.



ОМАР ХИМЕНЕС, корреспондент CNN: Да, Вульф. Сейчас проходит много расследований, предпринимаются попытки выяснить, что предшествовало выстрелу в Джейкоба Блейка. Но нам точно известно, что люди разозлены. Они выразили свой гнев на демонстрациях…



НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ: С 20:00 объявлен комендантский час после протестов, возникших из-за выстрела полицейского в безоружного чернокожего мужчину в Висконсине.



Видели, как оно исчезло? Это как старая советская фотография в сталинскую эпоху. «Где же Бухарин?» «Да его там никогда и не было!»



Этот клип очень показательный. CNN случайно совершил акт журналистики, потом король гномов (президент CNN Джефф Цукер. — ИноТВ) пронюхал об этом и прикрыл лавочку. «Прекратите говорить правду!»



Заметьте также, что в надписи на экране, и до, и после, Джейкоба Блейка называют «безоружным». «Безоружным»! Знаем ли мы, что Джейкоб Блейк был безоружен? Нет, не знаем. На самом деле, как мы уже говорили, похоже, что полиция считала иначе. Но мы, определённо, не можем сегодня категорично утверждать, что он был безоружен. Это ложь. CNN лжёт вам. Почему? Вы знаете почему. Они пытаются вами манипулировать. Им надо победить на выборах. Нет ничего важнее этого. Ничего. Сама демократия не так важна.



На прошлой неделе, когда проходил съезд Демократической партии, мы показывали вам его большие фрагменты. Ведущие демократы, в том числе Барак Обама, использовали слово «демократия» десятки раз. Речь идёт о защите демократии, уверяли нас они. Но Хиллари Клинтон только что признала, что на самом деле демократия может быть искусственной неровностью на пути к их цели. Посмотрите.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь, бывший кандидат в президенты США: Джо Байден не должен признавать поражения ни при каких обстоятельствах! Потому что, я считаю, это растянется, и я верю, что в конечном итоге он победит, если мы не уступим ни дюйма и если мы будем такими же целеустремлёнными и непреклонными, как другая сторона.



Не следует признавать поражения ни при каких обстоятельствах? А если он проиграет на выборах? Нет, он никогда не должен признавать поражения, говорит Хиллари Клинтон, какими бы ни были результаты, каким бы ни было волеизъявление избирателей. Мы должны править, чего бы ни хотело населения. Ого! Так вот оно, новое определение демократии? Это новая версия от Демократической партии. И если вам она не нравится, может быть, они пришлют к вам домой «мирных протестующих».



Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года.