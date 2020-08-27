Fox News: испугавшись за рейтинг Байдена, CNN призвал к прекращению беспорядков

Погромы на улицах американских городков не нравятся населению США, и данные предвыборных опросов внушают беспокойство CNN, передаёт Fox News. Ведущий CNN Дон Лемон призвал Джо Байдена выступить в качестве силы, которая положит конец беспорядкам. Как отмечает журналист Такер Карлсон, поведение CNN «цинично», ведь этот телеканал игнорировал или оправдывал насилие, пока оно не стало вредить кандидату от Демократической партии.

CNN резко переменил тон. CNN решил, что беспорядки в Кеноше должны прекратиться, потому что из-за них у Джо Байдена может быть меньше шансов на победу. Взгляните!



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Ему надо выйти и сказать людям, что он займётся реформой полиции в этой стране и что то, что сейчас происходит, происходит при Дональде Трампе. Беспорядки должны прекратиться. Крис, мы с тобой знаем, что это проявляется в рейтингах.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: Угу.



ДОН ЛЕМОН: Это проявляется на фокус-группах. Это сейчас единственное, что ложится пятном…



«Это проявляется на фокус-группах», — цитирую. Следовательно, это важно.



Виктор Дэвис Хэнсон — старший сотрудник Гуверовского института, мы рады, что сегодня он с нами. Профессор, вам доводилось слышать что-то более циничное? «Нам надо перестать убивать людей, потому что это проявляется на фокус-группах».



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, Гуверовский институт: Очень редко. Думаю, они рассчитывали, что Джо Байден будет тянуть время. Опросы показывали, что он опережает соперника на восемь или девять процентов. Он должен был сидеть на цокольном этаже своего дома. Все говорили: «Путь всё идёт, как идёт, а Дональд Трамп в ответе за всё это как действующий президент».



А потом они заключили поистине дьявольскую сделку с людьми Сандерса. Эти люди на улице — штурмовики Берни Сандерса. По сути, они говорили Байдену: «Мы создадим для тебя хаос и анархию, а ты после победы можешь принять нашу повестку дня, мы протолкнём нашу повестку дня с твоей помощью, и тогда ты сможешь пообещать стране, что насилие прекратится». И оно бы, вероятно, прекратилось. Джо Байден — пленник этих людей. Я не уверен, что он может отступить от этой сделки, даже если захочет.



И, наконец, если ты сидишь на цокольном этаже своего дома и не смотришь на Америку, ты получаешь новости от ABC, CBS, NBC, CNN, PBS, NPR, The Washington Post… И ты не видишь положение дел в стране. Страна движется в одном направлении, а СМИ говорят про Джорджа Флойда, про прекращение финансирования полиции… И Байден живёт в совершенно герметичном мире, где все повторяют одно и то же.



Это как с Хиллари (Клинтон. — ИноТВ), которая думала, что одержит историческую, убедительную победу, отправилась накануне выборов в Джорджию и Аризону — и проиграла на выборах. Её «голубая стена»* рассыпалась. У него (Байдена. — ИноТВ) нет информации, потому что он изолирован.



Да.



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: И я думаю, что теперь до этих людей наконец-то начали доходить данные опросов. И они говорят: «Боже мой! Страну тошнит от всего этого, и рейтинги… Согласно опросу Зогби и некоторым фокус-группам, рейтинг Трампа ползёт вверх, и нам нужно быстро что-то предпринять!» Но это основано не на принципах. Они давно заложили свои души, чтобы создать этот хаос. И они сказали Америке: «Мы прекратим это, если вы нас изберёте».



Да.



ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Вот что мы имеем.



Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.



* Американский политический термин, обозначающий 18 штатов и округ Колумбия, которые неизменно голосовали за кандидатов от Демократической партии в 1992-2012 годах. В 2016 году в трёх штатах «голубой стены» победил Дональд Трамп (прим. ИноТВ).