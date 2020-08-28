Fox News: демократы в США ненавидят копов, потому что видят в них избирателей Трампа

Полицейские в США — простые работяги, решающие чужие проблемы, но демократы ненавидят их как потенциальных избирателей Дональда Трампа, заявляет ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, левые намеренно «нейтрализовали» полицию, после чего американские города ожидаемо захлестнуло насилие.

Последние три месяца, во время беспорядков по всей стране, ставился вопрос о том, зачем нам вообще полиция. Так вот, мы платим копам, чтобы они разгребали проблемы, созданные нами, остальными. Когда люди рожают детей вне брака, а потом выросшие без отцов сыновья проявляют склонность к насилию, или когда крупный бизнес выводит производства за рубеж и целые жилые районы разваливаются, именно полиции приходится иметь дело с последствиями.



Понятно, что не все копы хорошо выполняют свою работу. Но в конечном итоге в больших проблемах виноваты не они. Большинство из них просто работяги, которые стараются как лучше. К несчастью для них, работяги — основной электорат Дональда Трампа, и за это Демократическая партия их ненавидит. Особенно в год выборов.



Итак, чтобы их нейтрализовать, левые выстроили абсурдную, безосновательную, но продуманную ложь, которая должна убедить вас, что настоящая проблема этой страны — полиция. Поразительно, но огромное количество людей на это повелось. Вот почему вокруг больше нет копов. И каков результат? Хаос. Десятки погибших. Вооружённые дети на улицах. Американские города в огне.



Почему это произошло? Потому что левые нейтрализовали полицию. Вот почему это произошло. Ни один из этих городов не выглядел так три месяца тому назад. До того, как они это сделали. В последствиях виноваты они. Не вы и не полиция. Виноваты леваки в академических кругах, сделавшие это возможным по всей стране.



Последним на данный момент местом, где это произошло, стала Кеноша, штат Висконсин. Вот лишь часть того, что было в том городе на неделе.



Так кто же это сделал? Кто превратил такой милый маленький городок, как Кеноша, штат Висконсин, в адский ландшафт, где 17-летние подростки стреляют по людям? Вы этого не делали, копы этого не делали. Это сделали левые. Они разрушили этот город. Они были пособниками насилия, которое вы видели ночью. Точка. Они заставили копов уйти, и когда копы ушли, пустоту заполнило безумие. Точка.



Теперь они это отрицают, но они лгут. Как обычно. СМИ даже не хотели это освещать. И, по большому счёту, не освещали.



Так что работа по освещению беспорядков выпала на долю таких людей, как Хулио Росас. Он старший корреспондент Townhall. Он был там. Сейчас он с нами на связи с последними подробностями о событиях в Кеноше. Большое спасибо, что нашли для нас время, Хулио. Каково состояние города сегодня?



ХУЛИО РОСАС, старший корреспондент Townhall: Я вылетел из Кеноши сегодня утром. Прошлая ночь была в основном мирной, но всё же люди собирались и после комендантского часа. Но это было… У них было шествие, они прошли по улицам, но я не видел никакой конфронтации между полицейскими и протестующими или даже вооружёнными гражданами, что, к сожалению, было ночью во вторник. Думаю, это было следствием того, что Трамп направил новые подкрепления. И ещё люди, по всей видимости, стали больше бояться после вторника, когда не раз гремели выстрелы.



С нашей точки зрения и со слов других, кто был там, складывается впечатление, что насилие ожидаемо заполнило пустоту, оставленную законными правоохранительными органами. Поблизости не было никого, чтобы поддерживать порядок, так что, конечно же, произошла вспышка насилия. У вас там сложилось такое же впечатление?



ХУЛИО РОСАС: Именно такое. Это можно было остановить в понедельник ночью. Потому что беспорядки начались в воскресенье. И вместо того чтобы запросить необходимое подкрепление, полиция в основном ограничилась защитой окружного суда и полицейского участка. Таким образом, остальная часть центра была отдана на милость погромщикам. И многие здания были сожжены, много имущества было попорчено. Особенно им нравилось атаковать парковки, полные машин. Потом такое было и во вторник ночью. Мы это видели, я был всего в нескольких футах от того места, где произошёл второй инцидент со стрельбой. Это был просто хаос, анархия. Это результат плохого руководства, как на местном уровне, так и на уровне штата.



Конечно. На видео это выглядит просто жутко. А на самом деле?



ХУЛИО РОСАС: Как вы знаете, Такер, я облетел всю страну: Миннеаполис, Сиэтл, Портленд, Лос-Анджелес, Нью-Йорк… Это уступало только Миннеаполису. И единственная причина, по которой я считаю, что Миннеаполис по-прежнему на первом месте, это огромный масштаб…



Да.



ХУЛИО РОСАС: Там всё было гораздо, гораздо масштабнее. Но Кеноша — кто бы мог подумать! — на втором месте по анархии. Я так считаю.



Кто бы мог подумать… Именно! Большое спасибо, я вам признателен и рад, что вы в безопасности.



Дата выхода в эфир 27 августа 2020 года.