Fox News: власти Миннесоты скрывали, что Джордж Флойд уже умирал к моменту приезда полиции

Ещё 1 июня медицинская экспертиза установила, что в организме Джорджа Флойда была смертельная концентрация наркотиков, он не мог дышать из-за отёка лёгких, вызванного передозировкой, передаёт Fox News. Однако власти Миннесоты скрывали этот факт и позволили активистам Black Lives Matter громить и жечь американские города во имя «жертвы полицейского насилия».
Вы никогда не слышите, чтобы кто-то говорил об этом вслух, это непозволительно говорить вслух, но в действительности мы до сих пор не знаем, как именно умер Джордж Флойд в День поминовения. Люди, которые жгут ваши города, утверждают, что знают, ведь смерть Флойда послужила предлогом для того, что они делают. Но это ложь.
Вчера, спустя ровно три месяца после смерти Флойда, власти Миннесоты наконец опубликовали изначальные патологоанатомические заключения. Эти документы они скрывали всё лето. Эти заключения были сделаны 1 июня главным окружным судмедэкспертом, патологоанатомом Эндрю Бейкером.
Доктор Бейкер пришёл к выводу, что в организме Джорджа Флойда было так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку. В крови Флойда была, цитирую, «концентрация фентанила, которая при обычных обстоятельствах смертельна». Конец цитаты.
Из-за присутствия наркотиков в организме лёгкие Флойда отекли и весили в 2-3 раза больше нормы. Джордж Флойд умирал от недостатка кислорода ещё до того, как прибыла полиция. Таково заключение патологоанатома. И это, возможно, объясняет, почему на видео, снятом в тот день полицейскими регистраторами, Джордж Флойд кричит: «Я не могу дышать!» — сидя в полицейской машине, когда его никто не трогает.
Это научные данные. Вопрос в том, почему мы их не знали раньше. Месяцы тому назад, прежде чем мы позволили Black Lives Matter и «Антифа» разрушить нашу страну во имя Джорджа Флойда. Вероятно, мы не знали об этом по той же причине, по которой СМИ до сих пор игнорируют доклад судмедэксперта — ох уж эти поборники науки! — даже теперь, когда он опубликован.
Им безразлична фактическая сторона дела, им безразличен Джордж Флойд. Им важно контролировать вас. Вами манипулируют. Хотя вы, наверное, уже догадались об этом.
Повторное заболевание коронавирусом не исключено, возможной причиной может быть одновременное инфицирование двумя разными штаммами коронавируса SARS-CoV-2, иммунодефицит или проблемы с диагностикой, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Журналистов в Минске доставили в районное управление внутренних дел в Минске, их отпустят после проверки документов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что сборной России нет в составе участников чемпионата Европы — 2020, который пройдёт в Киеве, из-за неопределённости в проведении турнира.
Временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».
Россия получила «достойное оружие» в борьбе с COVID-19, создав вакцину, уже начались её поставки в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Президент России Владимир Путин в разговоре с рабочими АО «ВАД», строящими трассу «Таврида» в Крыму, заявил, что люди будут благодарны за дорогу на «многие-многие годы вперёд». Об этом сообщило РИА Новости.
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в формате Союзного государства.
Александр Удальцов, начальник команды московского «Динамо», рассказал, что клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу удаления защитника Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона создавать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) для «сдерживания российской агрессии».
Глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.