MSNBC: Microsoft предупреждает — русские и китайские хакеры снова атакуют американские выборы

Хакерская группа Fancy Bear, «действующая при поддержке российской разведки», попыталась получить несанкционированный доступ к фирме, консультирующей избирательный штаб Джо Байдена, сообщает MSNBC со ссылкой на Reuters и Microsoft. Как отмечает телеканал, интерес к американским выборам проявляют также китайские хакеры.

Reuters сегодня утром сообщил тревожную, но не совсем неожиданную новость: российские хакеры, действующие при поддержке своего правительства, снова взялись за старое. Их мишенью стала фирма, работающая в области стратегии и коммуникаций и консультирующая избирательный штаб Джо Байдена.



Microsoft уведомил фирму об атаках и установил подозреваемых — группу хакеров, тех же самых шпионов, которых власти США обвиняют во взломе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.



Напомню, в 2016 году, во время последних президентских выборов, это была одна из двух крупных российских хакерских атак. Был несанкционированный доступ к серверам национального комитета Демократической партии, и был взлом избирательной кампании Клинтон. Тогда потребовалось всего одно успешное фишинговое письмо, чтобы залезть в электронную почту руководителя избирательного штаба, Джона Подесты.



Сегодня в своём блоге Microsoft опубликовал информацию об обнаруженных им недавних кибератаках. Компания сообщила, что вдобавок к атакам из России она заметила атаки китайской (хакерской. — ИноТВ) группы против известных индивидов, имеющих отношение к выборам, в том числе людей, связанных с кампанией Байдена, а также «видных лидеров во внешнеполитических кругах».



С нами на связи один из репортёров, сообщивших об этой истории. Джоэл Шектман — автор журналистских расследований Reuters на тему шпионажа, коррупции и киберпространства. Рад вас видеть, Джоэл. Знаете, это из тех историй, от которых приподнимаются брови. Это не неожиданность, потому что на брифингах разведки говорилось, что нечто подобное, вероятно, происходит. Наверное, вопрос в том… Знаете, предпринимается много попыток вторжения во все компьютерные системы в стране. Так? То есть, например, компьютеры NBC постоянно отражают попытки вторжения. Насколько это обычное дело? И насколько это скоординировано? Насколько много нам известно?



ДЖОЭЛ ШЕКТМАН, автор журналистских расследований Reuters: Да, замечательный вопрос. И я думаю, одна из главных трудностей освещения киберпространства заключается в том, что разница между очень серьёзными вещами и тем, что случается каждый день на протяжении всего дня… Отделить одно от другого может быть очень непросто. И когда я работаю над подобными историями, я стараюсь установить довольно высокую планку для того, что нас может заинтересовать и что мы хотим освещать.



Однако в данном случае… Не то чтобы мы имели дело с… Насколько мы узнали… Мы имели дело не с атаками, предпринятыми какими-то русскими ребятами, и не с попытками взлома, предпринятыми какими-то киберпреступниками. Мы узнали, что эти попытки получения доступа к фирме, связанной с предвыборной кампанией Байдена, осуществлялись конкретно теми хакерами, которых поддерживает российское правительство.



Мы также узнали, что Microsoft установил, что это за группа. Это Fancy Bear. Может быть, вы помните эту группу с 2016 года. Это хакерская группа, действующая при поддержке российской разведки и взломавшая компьютеры национального комитета Демократической партии. Впоследствии они слили электронные письма про Хиллари Клинтон, её избирательную кампанию и махинации внутри национального комитета Демократической партии. Это потом было использовано, чтобы натравить некоторые части партии на саму партию. Думаю, в надежде подавить явку избирателей.



Итак, то, что мы видим в данном случае… Не думаю, что это можно каким-то образом посчитать обыденным. Это действительно похоже на попытки несанкционированного проникновения на государственном уровне. Чего мы не знаем, так это… Нам сказали, что фирма считает попытки вторжения безуспешными. По моему опыту освещения подобных вещей могу сказать, что может быть очень трудно узнать, когда данные действительно похищают. Более того, если говорить о кампании, проводимой при поддержке государства, не то чтобы у них была лишь одна попытка.



Да.



ДЖОЭЛ ШЕКТМАН: Когда речь идёт о постоянной угрозе, речь идёт о… Они будут применять против вас всё, что смогут, пока им это надо.



Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.