WP: Трамп впервые подтвердил, что в 2018 году нанёс киберудар по России — и напомнил, как он суров с Москвой

Дональд Трамп в интервью The Washington Post на этой неделе официально подтвердил информацию о том, что в 2018 году по его инициативе вооружённые силы США предприняли кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», которое в США называют «фабрикой троллей». Как пишет WP, в ходе беседы с обозревателем издания Трамп вновь напомнил, что он в целом вёл себя с Россией жёстче, чем любой из его предшественников — что, впрочем, по его собственным словам, не помешало ему сохранить «очень хорошие» личные отношения с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе впервые признал, что в 2018 году санкционировал тайную кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», которое, по мнению Вашингтона, стало одним из центральных элементов кампании Москвы по «вмешательству» в американские выборы 2016 года, а также пыталось влиять на вход выборов во время промежуточных выборов 2018 года, сообщает The Washington Post.

Как пишет обозреватель издания, побеседовавший с господином Трампом на этой неделе, тот заявил ему, что в 2016 году президент Барак Обама «ещё до начала выборов знал, что Россия балуется». «Ну или ему так сказали. Так ли было на самом неделе — кто знает? Но он никаких заявлений не сделал. А всё потому, что он не хотел трогать эту историю, ведь он, изучив липовые соцопросы, решил, что на выборах победит Хиллари Клинтон. Он думал, что победу одержит она. А у нас, как оказалось, было безмолствующее большинство, и оно сказало: «Нет, нам нравится Трамп», — цитирует президента журналист.

По словам Трампа, в отличие от Обамы, он сам, получив донесения разведки о вмешательстве России в выборы, предпринял меры, ударив по российским «киберсредствам», говорится в материале. «И знаете, мы всё это прекратили», — подчеркнул в своём интервью The Washington Post глава государства.

Как подчёркивается в материале издания, о кибератаке сообщалось и ранее, однако Трамп официально подтвердил эти сообщения только сейчас. О том, что кибератака действительно была, The Washington Post также заявили и несколько других высокопоставленных американских чиновников, которые также заверили издание, что инициатива возымела действие, и «Агентство интернет-исследований» в результате неё потеряло доступ к сети.

В 2017 году Трамп придал Кибернетическому командованию США статус единого боевого командования, а в 2018-м — наделил его новыми полномочиями по организации наступательных киберопераций, напоминает автор статьи. Одной из первых таких операций, по всей видимости, как раз и стала санкционированная президентом кибератака, направленная на то, чтобы помешать попыткам Москвы повлиять на выборы в США, рассуждает журналист.

По данным The Washington Post, российская кампания по вмешательству в промежуточные выборы в США 2018 года стала «серьёзной и широкомасштабной»: в феврале того же года Дэниел Коутс, занимавший на тот момент пост директора национальной разведки, заявил на слушаниях комитета сената США по делам разведки, что Москва уже ведёт наступление против Америки, вдохновившись успехом своих предыдущих аналогичных операций, за которые США её так и не наказали. Во время слушаний сенаторы от Демократической партии обвиняли администрацию Трампа в том, что она не предприняла никаких мер по защите выборов 2018 года, отмечает обозреватель издания. «У нас было больше года, чтобы собраться и устранить угрозу, исходящую от России, а также ввести в действие стратегию сдерживания похожих посягательств в будущем. Но у нас до сих пор нет никакого плана», — заявил тогда, в частности, зампред комитета по делам разведки Марк Уорнер. Однако, как стало известно теперь, план у Трампа всё-таки был, констатирует обозреватель WP.

В марте 2018 года Трамп, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о российском вмешательстве в выборы заявил: «Мы такого не позволим. Что бы они ни предприняли, мы примем контрмеры. Мы примем очень серьёзные контрмеры». Как подчёркивает журналист The Washington Post, эти контрмеры Трамп, в отличие от своего предшественника в 2016 году, действительно принял, дав отмашку на «беспрецедентную» операцию с применением наступательных киберсредств против России.

В своём интервью The Washington Post Трамп отметил, что кибератака 2018 года — лишь один элемент его курса на противодействие России по всему миру. «С Россией никто себя не вёл жёстче, чем я», — заверил американский лидер, напомнив, что он реализовал целый ряд шагов для противодействия Москве. — Я мог бы вам штук тридцать примеров привести. Я отправил Украине противотанковые ракеты огромным числом. Я им дал боевое оборудование, а вот Обама им не дал ничего. Это же против России предпринималось. А ещё я нас вывел в мировые лидеры по производству нефти. Раньше мы даже и близко не были лидером. Благодаря мне мы стали номером один, а это для России плохо».

Напомнил президент и о том, что надавил на Германию, дабы заставить её отменить строительство газопровода «Северный поток — 2» и попасть в таким образом в ещё большую зависимость от России, чем сейчас, пишет The Washington Post. «Германия выплачивает России миллиарды долларов, но при этом задача по защите Германии от России лежит на нас. Как это так?», — возмутился президент в беседе с корреспондентом WP.

Впрочем, самым серьёзным его шагом по противодействию Москве, по мнению самого Трампа, стало восстановление вооружённых сил страны. «Я восстановил нашу армию. У нас теперь самые современные вооружённые силы в истории. Это тоже для России плохо. Понимаете?», — цитирует президента The Washington Post. Как отмечает обозреватель издания, Трамп использовал военную мощь Америки против России не только в киберпространстве: как сообщали ранее американские СМИ, американские войска в феврале 2018 года ликвидировали «несколько сотен российских наёмников» на востоке Сирии.

Обсуждая противодействие России, президент также указал на то, что ему удалось убедить других членов НАТО увеличить свои взносы в бюджет альянса. «Я смог поднять взносы со стороны членов НАТО со 140 до 400 миллиардов долларов, а цель существования НАТО у нас какая? Противодействовать России», — сказал Трамп, отметив, что в результате его усилий восемь членов альянса теперь достигли положенного им уровня оборонных расходов в размере 2% от ВВП. При этом Трамп подчеркнул, что не собирается покидать НАТО, а заявления об этом ему пришлось делать лишь потому, что в противном случае он не смог бы убедить союзников увеличить собственные траты на оборону.

Трамп отметил, что несмотря на то, что «мы каждую неделю вводим всё больше санкций против России», ему удаётся поддерживать «очень хорошие отношения» с российским президентом Владимиром Путиным, и лидеры сейчас обсуждают договор о контроле за ядерными вооружениями, передаёт The Washington Post его слова.

Как отмечает обозреватель издания, он также задал президенту вопрос о «поддержке» Россией движения «Талибан»* в Афганистане, напомнив, что вне зависимости от того, подтвердятся ли недавние заявления американской прессы о том, что Москва выплачивала талибам вознаграждения за убийство американских солдат, она в любом случае помогает боевикам, которые убивают американцев, и должна быть за это наказана. «Думаю, что впутываться в афганские дела России уж точно не надо, — заявил в ответ Трамп. — Понимаете? Им-то это точно не нужно. Они там долго были. Советский Союз стал Россией как раз из-за Афганистана, потому что они там потерпели такое сильное поражение». Однако, поскольку США «уже практически ушли» с афганской территории, если Москва хочет туда вернуться, то «желаю ей счастливо провести там время», добавил американский лидер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.