Hill: рекламный ролик в США одобрил кандидатуру «товарища Трампа» от лица «великого вождя Владимира Путина» — на чистом русском

Американский республиканский комитет The Lincoln Project, пытающийся не допустить переизбрания Дональда Трампа, создал русскоязычный рекламный ролик, в котором обвинил российские спецслужбы в помощи действующему президенту, пишет The Hill. Создатели ролика заявили, что «товарищ» Трамп вновь получил одобрение российского коллеги Владимира Путина.

Американский комитет The Lincoln Project выпустил русскоязычный рекламный ролик с инсценировкой «одобрения» президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным, пишет The Hill.

Сформированная в конце 2019 года несколькими видными бывшими и действующими членами Республиканской партии организация пытается не допустить переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

В ролике под названием «Попутчик», озвученном на русском языке с английскими субтитрами, Трампа называют «товарищем». Он «ещё раз» получает одобрение Путина баллотироваться на ноябрьские выборы, после того как уже принимал помощь России в рамках предвыборной кампании 2016 года.

«Самое важное одобрение, которое получил Дональд Трамп в 2016 году, было не от вашего лидера сената Митча Макконнелла… самое важное одобрение Дональд Трамп получил в 2016 году от нашего великого вождя Владимира Путина», — сказано в видео, авторы которого также обвинили российские спецслужбы в «сверхурочной» работе над избранием Трампа.

The Hill напоминает, что Москву не раз обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. При этом Трамп неоднократно отвергал все предположения о его связях с Россией.