NBC: для Трампа минувшая неделя была богата на неприятности

На прошлой неделе президенту США пришлось нелегко: его рейтинг заметно просел, а мемуары экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона прогремели на всю страну. В довершение всего на предвыборный митинг Дональда Трампа пришло слишком мало людей, отмечает NBC News.

Доброго воскресного утра, поздравляем всех пап с Днём отца! Президентская предвыборная кампания, демонстрации и партийная рознь по поводу пандемии — всё это сошлось вчера вечером в городе Талса, штат Оклахома.



Президент Трамп отказывается носить маски, и его сторонники следуют его примеру, пренебрежительно относясь к ношению масок, как к какой-то показной добродетели либералов. В их глазах это почему-то не более, чем сигнал о своей оппозиционности президенту.



Вчера вечером президент, досадующий на вирус, помешавший его предвыборному турне, наконец-то смог сделать то, что он больше всего любит в своей работе. Привёл в восторг толпу своих обожателей, своих верных сторонников. Хотя толпа была гораздо меньше, чем ожидалось, а от запланированной программы для тех, кому не хватило места, пришлось отказаться.



Он выступал на арене в Талсе перед убеждёнными сторонниками своей партии, которые, в большинстве своём, были без масок. И это на фоне опасений экспертов, что митинг в закрытом помещении может привести к массовому заражению. И это на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Соединённых Штатах, Оклахоме и конкретно в Талсе, когда мы продолжаем каждые четыре-пять дней нести потери, сопоставимые с числом жертв терактов 11 сентября.



Митинг пришёлся на конец тяжёлой недели для президента. Падение рейтинга, книга Джона Болтона, два решения Верховного суда не в его пользу… И всё это вдобавок к быстро меняющемуся отношению общественности, в результате чего господин Трамп оказался на невыгодной стороне в культурных войнах, которые он раньше всегда использовал в своих интересах.



Дата выхода в эфир 21 июня 2020 года.