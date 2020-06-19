«Обиженный занудный дурак» — Трамп ответил на обвинения со стороны Болтона

Мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — не более чем «лживые измышления и фейковые истории», пишет в Twitter Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Болтон лжёт, потому что обижен за своё увольнение.

Президент Трамп сегодня открывает ответный огонь по Джону Болтону, резко критикуя его новую книгу как «лживые измышления и фейковые истории». «Он только хорошо высказывался обо мне в печати до того дня, когда я его уволил. Обиженный занудный дурак».



Перед этим Болтон, который утверждает, что сам подал в отставку, выступил с новыми жгучими обвинениями в адрес своего бывшего босса.



ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Не думаю, что он пригоден для должности. Не думаю, что ему хватает компетентности для выполнения этой работы. На самом деле, единственный руководящий принцип, который мне удалось уловить, это польза для переизбрания Дональда Трампа.



Болтон пишет, что президент Трамп был настолько сосредоточен на торговой сделке с Китаем в надежде, что та могла помочь ему с переизбранием, что говорил председателю (КНР. — ИноТВ) Си, что поддержит пресловутые китайские тюремные лагеря для мусульман, составляющих меньшинство в стране.



Президент это отрицает, как и другой его высокопоставленный советник.



РОБЕРТ ЛАЙТХАЙЗЕР, торговый представитель США: Совсем неправда. Этого никогда не было. Я там был.



Болтон также утверждает, что президент Трамп говорил ему лично о своём желании приостановить военную помощь Украине, «пока не будут переданы все материалы по России, связанные с Клинтон и Байденом».



Это было центральным доводом демократов в палате представителей, когда они выступали за импичмент. Но Болтон отказался давать показания без повестки. В своей книге он обвиняет демократов в том, что они не расширили своё расследование, ограничившись одной Украиной.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Это называется «кидалово». Это действительно печально, ведь он знал, что президента следует отстранить от должности. Это ясно.



Также сегодня президент Трамп выступил со своим самым пространным комментарием о расизме в Америке со времени смерти Джорджа Флойда. Он заявил The Wall Street Journal: «Мне бы хотелось думать, что такого системного расизма нет… К сожалению, в реальном мире он в какой-то степени присутствует… Я был бы счастлив сделать всё, что в моих силах, чтобы уменьшить его или избавиться от него». И добавил: «Я бы также сказал, что его существенно меньше, чем раньше».



Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.