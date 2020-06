BI: администрация Трампа подала в суд на Болтона, чтобы предотвратить публикацию его «мемуаров из Белого дома»

Администрация Дональда Трампа хочет через суд добиться запрета на публикацию новой книги экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку там содержатся секретные сведения, пишет Business Insider. Как известно, в «мемуарах из Белого дома» содержатся новые, до сих пор не раскрытые подробности о скандале Трампа с Украиной, повлекшем за собой процесс импичмента.

В вторник 16 июня администрация Дональда Трампа подала в суд на бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает Business Insider. Белый дом хочет добиться запрета на публикацию новой книги своего бывшего сотрудника, в которой, по мнению команды президента, может содержаться секретная информация.

На взгляд администрации, своей книгой, которая получила название «Там, где всё случилось: мемуары из Белого дома» (In the Room Where It Happened: A White House Memoir) и которую экс-советник уже успел разрекламировать в интервью на одном из телеканалов, Болтон нарушил условия контракта и мог скомпрометировать национальную безопасность. По данным издания, в книге бывший сотрудник администрации подробно рассказывает о своей работе, в частности раскрывает до сих пор неизвестные детали о скандале с Украиной и семейством Байденов, который спровоцировал процесс импичмента президента.

Примечательно, что в отношении импичмента Болтон обвиняет занимавшихся расследованием членов палаты представителей конгресса США в «халатности», потому что президент, по его словам, был замешан в куда более серьёзных нарушениях, чем те статьи, по которым ему в итоге предъявили обвинения. Демократы же критикуют экс-советника, за то что, зная всё это и теперь включая в свою книгу, он отказался давать показания в ходе слушаний по делу об импичменте в прошлом году. Тем не менее, как напоминает Business Insider, перед сенатом, подконтрольным республиканцам, Болтон выступить согласился, но до этого так и не дошло, потому что верхняя палата проголосовала за то, чтобы не вызывать больше новых свидетелей.

Президент Трамп в понедельник пригрозил бывшему советнику «юридическими последствиями» и, как отмечает издание, без особых на то оснований заявил, что все разговоры с главой Белого дома приравниваются к секретной информации. «Я буду считать любой разговор со мной как с президентом в высшей степени засекреченным. Так что если он написал книгу и она выйдет в свет, Болтон нарушил закон. Это называется уголовной ответственностью. Серьёзное дело», — цитирует лидера Business Insider.

Изначально, по условиям контракта Болтона, на предмет разглашения секретных сведений его книгу должен был проверить Совет национальной безопасности США. Если бы последний что-то не устроило, мемуары пришлось бы редактировать. Секретную информацию совет действительно обнаружил и начал более тщательную проверку, чтобы вынести экс-сотруднику свои оценки. Однако, как считают истцы, скорость рассмотрения, по всей видимости, не устроила Болтона и он «решил взять дело в свои руки». Как сообщили СМИ 7 июня, бывший советник и его издательство объявили, что книга выйдет в свет 23 июня. Совет об этом никто не предупредил — соответственно, и мемуары, как планируется, будут без купюр.

Впрочем, как считают эксперты, несмотря на угрозы Трампа, иск вряд ли принесёт главе Белого дома желаемый результат. Как напомнил Американский союз защиты гражданских свобод, в начале 70-х президент Ричард Никсон тоже пытался помешать публикации внутриведомственных документов Пентагона, касающихся войны во Вьетнаме, но Верховный суд иск не удовлетворил. Как подчеркнул в своём заявлении союз, попытки заблокировать публикации с тех пор считаются неконституционными, а угрозы Трампа «никоим образом не связаны с национальной безопасностью и целиком и полностью направлены на то, чтобы избежать скандала и позора».

Будучи одним из бывших представителей внутреннего круга президента, Болтон известен тем, что очень детально ведёт записи о каждой важной встрече и беседе. Такие документы могут приниматься в суде в качестве доказательства. В своём письме конгрессу, когда скандал вокруг импичмента ещё был в ходу, адвокат экс-советника Чак Купер написал, что его клиент обладает информацией, которая ещё не была раскрыта в ходе расследования.

Как ранее сообщалось, в своей книге Болтон утверждает, что в августе президент лично сказал ему, что не собирается передавать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не даст обещание заняться расследованиями в отношении Байденов и Демократической партии. Эти заявления полностью рушит защитную стратегию адвокатов Трампа в ходе суда по импичменту, ведь они делали акцент на том, что непосредственных свидетелей высказываний Трампа относительно Украины нет, объясняет издание.