Экс-глава Нацразведки США: «тревожные звоночки» в российском деле раздавались с самого начала
Бывший и.о. директора Национальной разведки Ричард Гренелл считает, что «прозрачность никогда не имеет политического характера». По его мнению, «американцы требуют прозрачности, и это очень не нравится Вашингтону». Подобное заявление он сделал в интервью Fox News.
Ранее в свою бытность и.о. директора Нацразведки Гренелл рассекретил 53 важных стенограммы опроса свидетелей, которые сообщили много нового об истоках «российского дела».
«В российском расследовании с самого начала раздавались многочисленные тревожные звоночки. Когда вы изучите стенограммы и когда прочитаете рассекреченные сноски по некоторым делам, то становится ясно, что в нескольких агентствах нашлись люди, которые подавали предупредительные сигналы», — отметил Гренелл.
«Однако что действительно меня огорчило, так это то, что от этих тревожных звоночков и этих предупреждений отмахнулись, их засекретили и никогда не показывали широкой общественности. И поэтому правду знал лишь очень узкий круг людей, и их молчание действительно оказалось шоком, и именно поэтому я хотел добиться прозрачности», — добавил он.
В числе документов — расшифровки телефонных разговоров между Майклом Флинном — тогда он готовился вступать в должность советника по нацбезопасности — и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком, которые состоялись в декабре 2016 года. В прошлом месяце Гренелл публично сообщил о своём намерении рассекретить эти стенограммы.
В прошлом месяце Гренелл также дал разрешение на публикацию более 6 тыс. страниц материалов опросов в рамках «российского расследования» комитета по разведке палаты представителей. Глава комитета демократ Адам Шифф под давлением Гренелла и республиканцев, в конечном счёте, опубликовал эти документы, в которых, среди прочего, говорилось, что высокопоставленные чиновники Обамы признавали отсутствие каких-либо «эмпирических доказательств» сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.
По словам Гренелла, подобная ситуация во многом сложилась из-за «паршивых овец» в разведсообществе. «Нет никаких сомнений в том, что существуют конкретные люди, причём немало, которые следуя на поводу своих политических предубеждений, манипулируют процессом», — заявил он, оговорившись, правда, что в агентствах служит также немало образцовых чиновников, которым такая ситуация не по душе.
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