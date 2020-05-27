NYP: перед уходом глава Нацразведки США рассекретил беседы Флинна и Кисляка, но до публикации дело может не дойти

Перед уходом с поста и. о. директора Национальной разведки США Ричард Гренелл запустил процесс рассекречивания записей бесед между экс-советником по нацбезопасности Майклом Флинном и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Впрочем, как отмечает The New York Post, будут ли в итоге обнародованы документы, решит преемник Гренелла Джон Рэтклифф.

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл рассекретил записи телефонных разговоров между экс-советником президента страны по нацбезопасности Майклом Флинном и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком, сообщает The New York Post.

Произошло это в тот же день, когда на замену Гренеллу вышел бывший член палаты представителей от штата Техас, республиканец Джон Рэтклифф. Информацию изданию подтвердил некий высокопоставленный сотрудник администрации. Оценка записей, необходимый этап в процессе рассекречивания, уже завершена, но решение о том, будут ли данные, в конце концов, обнародованы, останется за Рэтклиффом.

Греннел заявил о том, что он собирается рассекретить часть документов «российского дела», включая беседы между Флинном и Кисляком, ещё на прошлой неделе. Ранее об этом его попросил председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф.

Кроме того, за обнародование записей выступила и адвокат Флинна Сидни Пауэлл, которая считает, что документы помогут восстановить репутацию её клиента. «Думаю, мы до сих пор не видели этих записей, потому что в них нигде не фигурирует слово «санкции», — прокомментировала Пауэлл в одном из своих недавних интервью.

В поддержку рассекречивания высказалась и бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая, по всей видимости, хочет прояснить ситуацию с её собственным обнародованным электронным письмом. Как объясняет The New York Post, это письмо Райс отправила сама себе в день инаугурации Дональда Трампа. В документе речь идёт о встрече 5 января 2017 года, в которой принимали участие сама советник, экс-президент Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, экс-директор ФБР Джеймс Коми и бывший заместитель генпрокурора Салли Йейтс. Темой обсуждения был Майкл Флинн и опасения Коми относительно частых бесед советника с российским послом Сергеем Кисляком. Хотя глава ФБР и отметил возможные риски, связанные с передачей Флинну секретной информации, он подчеркнул, что на тот момент ничто не указывало на то, что советник передавал бы какие-то важные данные Кисляку.

Как напоминает издание, Флинн всё-таки был уволен в начале 2017 года за то, что соврал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с российским послом, из-за чего сам Пенс по незнанию соврал во время дачи показаний.

Также позднее Флинн признал себя виновным в том, что соврал о беседах с Кисляком ФБР. Однако в этом году Министерство юстиции прекратило дело против бывшего советника, поскольку посчитало, что допрос, на котором соврал Флинн, проводился без всякой привязки к какому бы то ни было расследованию.