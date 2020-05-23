Обозреватель Fox News: дело против советника Трампа всегда было обманом

03:00
Возобновлён чемпионат Чехии по футболу
Чемпионат Чехии по футболу возобновлён после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Заболевший коронавирусом Погребняк обратился к болельщикам
Форвард «Урала» Павел Погребняк, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, пожелал людям следить за своим здоровьем.
03:00
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в городе достигло 1993. Об этом заявили в оперативном штабе.
03:00
Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
СМИ: Россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC
Шестой номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведёт свой следующий поединок против пятого номера рейтинга Алехандре Пантожи.
03:00
В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
Глушаков признался, что был шокирован решением «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал уход главного тренера Юрия Сёмина из «Локомотива».
03:00
Задержанный за попытку захвата банка в Москве объяснил свой поступок
Задержанный за попытку захвата заложников в московском банке признал вину и объяснил свой поступок.
03:00
Заболевший коронавирусом Бакаев рассказал о своём самочувствии
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что у него заболевание проходит бессимптомно.
03:00
СК выясняет обстоятельства загрязнения Москвы-реки
Следователи начали проверку обстоятельств появления в акватории Москвы-реки маслянистого пятна.
03:00
В Венгрии возобновился футбольный чемпионат
Матчем «Ференцвароша» и «Дебрецена» возобновился чемпионат Венгрии по футболу.
03:00
Туктамышева выразила желание сыграть в футбол с игроками «Зенита»
Чемпионка Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что хотела бы сыграть в футбол с игроками петербургского «Зенита».
03:00
За сутки в Турции выявили более 1100 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1100 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
НБА ведёт переговоры о возобновлении сезона в конце июля во Флориде
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало вести переговоры с компанией Disney о возобновлении сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Петербурге из-за коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением петербургской Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Юран: «Химки» могут прекратить своё существование
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный переход клуба под контроль владельца команды ПФЛ «Родины» Сергея Ломакина.
03:00
Два человека погибли при пожаре в Петербурге
Два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в многоэтажном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
03:00
Антон и Виктория Макарские дали благотворительный онлайн-концерт
В пятницу, 22 мая, в сети прошёл благотворительный студийный онлайн-концерт российских исполнителей Антона и Виктории Макарских.
03:00
«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
В матче 27-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своём поле одержала победу над «Айнтрахтом».
03:00
На Украине завели дело из-за смерти депутата Рады
Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью депутата Верховной рады Валерия Давиденко.
03:00
США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну ради возобновления соревнований
Министерство внутренней безопасности США разрешило въезд в страну ряду профессиональных спортсменов в порядке исключения.
03:00
В Испании за сутки от коронавируса умерли 48 человек
В Испании за прошедшие сутки 48 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Смолов считает, что «Сельта» способна бороться за высокие места в Примере
Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал возвращение к тренировкам после двухмесячной паузы , связанной с пандемией коронавируса.
03:00
Заложник рассказал об общении с захватившим банк в Москве
Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата банка в Москве, рассказал RT о своём общении со злоумышленником.
03:00
Санчо установил новый рекорд дортмундской «Боруссии» по ассистам
Результативная передача в матче 27-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0) позволила полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо войти в историю клуба.
03:00
В Молдавии за сутки выявили 147 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтверждено 147 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 6994.
03:00
Депутат Госдумы раскритиковал тренерскую перестановку в «Локомотиве»
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев, который является болельщиком «Локомотива», раскритиковал решение клуба заменить Юрия Сёмина новым специалистом Марко Николичем.
03:00
На Украине нашли мёртвым депутата Рады
Депутата Верховной рады Валерия Давиденко нашли мёртвым в своём офисе в Киеве.
03:00
Источник: в НБА проводят опрос генменеджеров относительно форматов рестарта сезона
Генеральные менеджеры клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выскажутся относительно формата возобновления сезона.
03:00
Суд обязал представительство Amnesty International в России выплатить более 2,3 млн рублей по иску экс-сотрудника
Пресненский суд Москвы 22 мая частично удовлетворил иск Александра Сотова к российскому представительству международной неправительственной организации Amnesty International.
03:00
Заложник рассказал подробности захвата банка в Москве
Фёдор Пименов, который оказался в заложниках в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал RT подробности того, как подозреваемый захватил отделение кредитной организации.
03:00
Чисора выразил готовность помочь Поветкину в подготовке к бою с Уайтом
Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора сообщил о готовности помочь экс-чемпиону мира Александру Поветкину в подготовке поединка с его соотечественником Диллианом Уайтом.
03:00
В Подмосковье оформили более 28 млн цифровых пропусков
Жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.
03:00
Шлеменко признался, что переход на сыроедение был ошибкой
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что ошибся, когда перешёл на нетрадиционное питание.
03:00
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ярославской области
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек, включая трёх детей, в результате пожара в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.
03:00
В РУСАДА готовы возобновить допинг-тестирование на федеральных спортивных базах
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство готово к возобновлению допинг-тестирования на федеральных спортивных базах, которые начнут работу с 25 мая.
03:00
Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки
Министерство экологии Московской области проводит обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска и устанавливает причины появления маслянистого пятна. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
03:00
Тактаров: Уайт имеет право переписывать историю UFC
Бывший российский боец смешанных единоборств и победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров высказал своё мнение о президенте организации Дане Уайте.
03:00
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
03:00
В «Краснодаре» заявили об отсутствии заболевших коронавирусом
Перед началом подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на COVID-19, результаты которого не выявили случаев заболевания.
03:00
Восемь человек погибли при обрушении на стройке в Китае
В Китае в провинции Гуандун восемь человек погибли и один пострадал в результате обрушения лесов на строительной площадке. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
03:00
СМИ: В январе Почеттино отказал «Барселоне»
Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавлять испанскую «Барселону» в январе 2020 года.
03:00
В Британии за сутки скончались 282 человека с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончались 282 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Воронеже у двух чиновников подтвердился коронавирус
В Воронеже выявили коронавирус у замглавы городской администрации Людмилы Бородиной и руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина.
03:00
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
03:00
Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области
Трое детей и взрослый погибли в результате возгорания, которое произошло в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.
03:00
«Боруссия Дортмунд» обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург».
03:00
СК опубликовал видео с места захвата заложников в банке в Москве
Следственный комитет опубликовал на своём YouTube-канале видеокадры с места происшествия в отделении банка в Москве, где задержали заявившего о минировании мужчину.
03:00
Сотникова исключила возвращение в профессиональный спорт
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что её возвращение в большой спорт исключено.