Fox: ЦРУ скрывало информацию о том, что, Россия хотела бы видеть президентом Клинтон, а не Трампа

В январе 2017 года разведсообщество США выступило с заявлением, что Россия «вмешалась» в американские выборы, потому что хотела победы Дональда Трампа. Однако тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан намеренно скрыл информацию о том, что Москва могла хотеть избрания не Трампа, а Хиллари Клинтон, передаёт Fox News. Как отмечает канал, Кремль мог делать ставку на бывшего госсекретаря потому, что она была известной фигурой, в то время как Трамп казался скорее «тёмной лошадкой».

В самом конце своего президентского срока Барак Обама приказал Джеймсу Коми и его дуболомам из ФБР расследовать дело Майкла Флинна, который должен был занять место советника по национальной безопасности. Зачем? Затем, что Флинн осмелился провести телефонный разговор с российским послом, ныне всем известным Сергеем Кисляком. Вопрос в том, откуда Обама узнал об этом звонке? Дело в том, что кто-то недолжным образом лишил Флинна инкогнито. Кто же это был? И скоро мы можем получить ответ на этот вопрос. С нами на связь выходит соведущий программы America’s Newsroom и автор книги «Спасти Коллин», которую вы можете предзаказать уже сейчас — и вам это следует это сделать — Эд Хенри. Он расскажет подробности. Здравствуйте, Эд!

ЭД ХЕНРИ, ведущий программы America’s Newsroom: Спасибо, Такер. Впервые мы рассказали о том, что Рик Гренелл отправит в Минюст целый портфель с секретными документами ещё на прошлой неделе. Сегодня мы, наконец узнали, что в нём было. Нам известно, что речь идёт об одной из нескольких партий рассекреченных данных, которые могут пролить свет на то, почему экс-президент Обама, а также прочие бывшие чиновники в сфере разведки вроде Джона Бреннана разражались гневными тирадами, как и на то, почему их могут беспокоить грядущие события.

И.о. главы Национальной разведки Гренелл, насколько известно Fox News — смотрите эксклюзивное видео, которое вышло на прошлой неделе, — отослал список чиновников Обамы, которые атаковали генерала в отставке Майкла Флинна, лишив его анонимности. Такой шаг может быть незаконным, так как обычно имена американских граждан, фигурирующих в стенограммах прослушки, затираются в целях соблюдения права на частную жизнь.

В случае с Флинном его имя изначально подвергли цензуре, так как он стал фигурантом прослушки разговора с лицом, не являющимся гражданином США — российским послом, о котором вы уже упоминали. Так что раскрытие чиновниками Обамы во время переходного периода информации о том, что на другой стороне провода находился именно Флинн, с последующим её сливом прессе может быть незаконно: слив угрожающей анонимности информации или её использование в политических целях противоречит федеральному законодательству.

Вооружившись этими данными, полученными в результате прослушки, агенты ФБР, как вы уже отметили, по приказу Джеймса Коми, застали врасплох Флинна допросом в Белом доме 24 января 2017 года. Это произошло буквально через несколько дней после инаугурации президента Трампа.

Это важно, потому что, как мне сегодня сообщили, Гренелл рассекретил конкретно тех чиновников Обамы, которые раскрыли имя Флинна в период между днём выборов в 2016 году и инаугурацией 2017 года. Это невероятно важный период, так как, напомню, в последние дни своего срока — в начале января 2017 года — президент Обама провёл встречу с чиновниками вроде Коми. По словам Салли Йейтс, о прослушке Флинна ей сообщил сам президент Обама. В день инаугурации Сьюзан Райс написала странное письмо, в котором говорилось, что где-то две недели назад во время встречи с Коми во избежание недоразумений президент Обама поручил проводить все эти расследования в строгом соответствии со всеми правилами.

Однако генпрокурор Билл Барр решил, что расследование дела Флинна проводилось не строго по правилам: он снял с него все обвинения. Представитель Бара сегодня сообщил Fox News, что прокурор Джон Дёрхам, среди прочего, изучает тему разоблачения Флинна. При этом он не исключает, что в будущем кому-то придётся отвечать на обвинения. По моим данным, Гренелл рассекретит ещё четыре или пять пакетов разведданных. Мы ждём, что Минюст их публиковать откажется. Они ждут, чтобы Гренелл сам назвал эти имена. Однако, Такер, здесь есть ещё четыре или пять пакетов данных, и, как мне сообщают, это ставит в особенно щекотливое положение именно Джонна Бреннана.

Есть ли у вас какая-либо информация о том, какие данные могут оказаться достоянием общественности и к чему это может привести?

ЭД ХЕНРИ: Ещё один поворотный момент, который случился в январе 2017 года: помните, американское разведсообщество выступило с тем самым удивительным заявлением, утверждением, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Что более важно, в их докладе говорилось, что Россия вмешалась потому, что она стремилась к победе Трампа. Это, разумеется, подтвердило выкладки ныне дискредитированного досье Стила.

Однако, как оказывается, глава ЦРУ Обамы Джон Бреннан также располагал разведанными, говорящими о том, что на самом деле Россия хотела, чтобы победила Хиллари Клинтон, потому что это была известная фигура, уже занимавшая пост госсекретаря. Поэтому команда Владимира Путина считала её более ценной, в то время как тогдашний кандидат в президенты Трамп выглядел непредсказуемым. За эту информацию стоит отдать должное Фреду Фляйтцу, который занимал пост главы штаба Национального совета по безопасности Трампа.

Он написал на Fox News колонку о том, что Бреннан положил под сукно некоторые разведданные, говорящие о том, что Россия хотела победы Клинтон. Сегодня мой источник в разведке отдельно от него подтвердил, что эта информация входит в пакет из четырёх или пяти пакетов данных, которые собирается рассекретить Гренелл. В них говорится, что глава ЦРУ Джон Бреннан фактически утаил информацию, чтобы были некоторые данные, указывающие на то, что Путин хотел победы Трампа. Но существуют и другие сведения — возможно, более надёжные, — о том, что Россия стремилась к победе Хиллари Клинтон. Вместо того чтобы представить взвешенную оценку, они создали стереотип о том, что Россия хотела победы Трампа.

Это может оказаться сенсацией. Многие критики говорят, что всё это пустой звон, но источники говорят: «Вы только погодите, это только верхушка айсберга». Такер?

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.