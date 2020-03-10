Корпорации, республиканцы, Россия: Хиллари Клинтон рассказала, кто помешал ей выиграть выборы в 2016 году

Москва хотела видеть во главе США человека, поддерживающего её намерения, поэтому помогала Дональду Трампу выиграть выборы 2016 года, рассказала Хиллари Клинтон в интервью Berliner Zeitung. По мнению Клинтон, её победы на выборах также не хотели влиятельные прореспубликанские группы интересов в обществе и ряд крупных корпораций, для которых Трамп был «идеальной марионеткой».

«Владимир Путин точно знал, каким будет фокус моей политики. Он хотел подавить меня и внёс вклад в моё поражение на выборах 2016 года», — заявила Хиллари Клинтон в интервью Berliner Zeitung. Клинтон также отметила, что Путин вмешивается и в текущую избирательную кампанию, помогая Дональду Трампу, поскольку российский президент хочет видеть во главе США человека, поддерживающего его намерения.

По словам Клинтон, она не была объектом ненависти для многих американцев до тех пор, пока её муж не выдвинул свою кандидатуру в президенты. Тогда республиканцы думали, что больше никогда не проиграют выборов: после победы Билла Клинтона в обществе возникла сильная оппозиция влиятельных групп интересов, поддерживавших республиканцев.

«Направленная манипуляция сознанием масс против меня была хорошо организована и имела чёткую цель. Когда я сама подала свою кандидатуру в президенты, я была на пике популярности, и республиканцы сделали всё, для того чтобы это нивелировать. Взять только сфабрикованный скандал с электронной почтой или обвинения после атаки на американское консульство в Бенгази. Всё это мне навредило, однако я всё равно могла выиграть, если бы не вмешались русские», — рассказала Клинтон.

Также Клинтон назвала Дональда Трампа «идеальной марионеткой», готовой сделать всё для крупных фармацевтических, страховых и нефтяных компаний, воспринимавших кандидатуру Клинтон как угрозу. С первых же дней своей избирательной кампании Трамп играл на ресентиментах, которые должны были принести ему победу, а также раздал множество несбыточных обещаний.

Помимо прочего, Клинтон отметила, что США уже давно нуждаются в женщине-президенте.