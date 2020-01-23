Fox News: разоблачение «агентов России» может влететь Клинтон в копеечку

Хиллари Клинтон придётся ответить за свои слова в суде, передаёт Fox News. Кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила бывшего госсекретаря в клевете и намерена отсудить у неё $50 млн. Основанием для иска послужили заявления Клинтон о том, что Габбард пользуется поддержкой российских ботов и является фавориткой России на выборах.
ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США:Она и её приспешники пытаются опорочить меня, мою репутацию и подорвать мою предвыборную кампанию, навесив на меня ярлык иностранного агента, предателя моей страны.
Итак, теперь она подаёт в суд! Кандидат в президенты, демократ Тулси Габбард подала против Хиллари Клинтон иск на 50 миллионов долларов, обвинив её в клевете.
С последними подробностями Хиллари Вон. Хиллари?
ХИЛЛАРИ ВОН, корреспондент Fox Business Network:Привет, Нил! Хиллари Клинтон по-прежнему не баллотируется в президенты, но она всё так же подливает масла в огонь демократических праймериз, делая выпады в сторону кандидатов, не вышедших из гонки. И теперь её вмешательство может обойтись ей в миллионы: Тулси Габбард подала против Клинтон иск на 50 миллионов долларов вот за эти слова…
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США:Она – фаворит России. На данный момент у них есть множество сайтов, и ботов, и других способов поддержать её. И это если предположить, что Джилл Стайн снова не примется за своё, а может быть, и примется, потому что она тоже агент России. Да, она агент России.
ХИЛЛАРИ ВОН: В поданном сегодня иске Габбард утверждает, что у Клинтон к ней личные счёты, потому что в 2016 году она поддержала Берни Сандерса. И она обвиняет Клинтон в клевете, которая нанесла ей многомиллионный ущерб, отвратив потенциальных жертвователей и избирателей.
В иске говорится, цитирую: «Солгав о Тулси, Клинтон получила именно то, чего хотела – навредила репутации и президентской кампании своей политической и личной соперницы и дала старт дискредитирующим перешёптываниям на основании беспочвенной, но опасной лжи».
Мы обратились к официальному представителю Клинтон за комментарием и ждём ответа.
Но Клинтон также предприняла новые нападки на Берни Сандерса. В новом документальном фильме она заявила, цитирую: «Он никому не нравится». Клинтон пытается сгладить последствия своих резких слов о Берни, вчера вечером она написала в Twitter, что, как ей казалось, все хотели услышать её «подлинные воззрения без прикрас». Но некоторые из этих воззрений, Нил, возможно, чреваты для неё неприятностями в суде. Нил?
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