One America News: кандидат в президенты США призвала к мирным переговорам с Москвой и Пекином

Демократка Тулси Габбард, претендующая на пост главы Белого дома, пообещала, что если победит на выборах, в первую неделю своего президентства выступит с предложением провести саммит с Россией и Китаем. На нём, по мнению политика, стороны смогут положить конец гонке ядерных вооружений, чтобы спасти мир от катастрофы, пишет One America News

Кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард предупреждает об опасности новой холодной войны между Америкой и Россией с Китаем, сообщает One America News. Как заявила политик в соцсетях, она хотела бы провести мирные переговоры с Москвой и Пекином.

«Мы говорим об экзистенциальных угрозах, но нет более серьёзной угрозы для нашего мира, чем ядерная война. В первую неделю своего президентства я выдвину предложение о проведении саммита с Россией и Китаем, на котором мы могли бы положить конец гонке ядерных вооружений и решить, как вывести мир из ядерной бездны», — написала Габбард на своей странице в Twitter во вторник 17 декабря.

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 17 декабря 2019 г.

Как напоминает ресурс, «мейнстримные демократы» ранее назвали Габбард «агентом России», потому что она и до этого призывала к миру с Москвой. Сама же политик уверена, что президенты Джон Кеннеди и Рональд Рейган были правы, развивая диалог с Советским Союзом. Стране, по словам Габбард, ярого критика отмены ДРСМД, нужен сильный лидер, «у которого хватит смелости встречаться и с друзьями, и с соперниками, чтобы снизить уровень напряжённости» и спасти мир от «ядерной катастрофы».